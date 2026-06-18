Чи можна встановлювати сонячні панелі на даху будинку

Встановлення сонячних панелей на даху будинку. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Сонячні панелі на даху здаються простим способом зменшити рахунки за електроенергію. Проте ще на етапі планування власник може несподівано дізнатися, що весь дах зайняти панелями не вийде.

Про те, чому варто використовувати правило 33% при встановленні сонячних панелей, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що означає правило 33%

Правило 33% обмежує площу даху, яку можна закрити сонячними панелями. За цим підходом масив панелей має займати не більше 33% поверхні даху.

Головна причина пов'язана з пожежною безпекою. На даху має залишатися достатньо місця, щоб рятувальники могли пересуватися у разі пожежі, відкривати доступ до потрібних ділянок і забезпечувати вентиляцію диму.

Також правильне розміщення залишає відступ від коника або найвищої лінії даху. Це потрібно для природної вентиляції.

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33% — це не абсолютна технічна межа і не жорстка точка, після якої система перестає працювати. Якщо площа панелей перевищує цей показник, пожежні служби можуть вимагати більших проміжків по краях масиву та біля коників даху.

Це також не обмеження самого обладнання. Якщо встановити більше панелей, вони можуть виробляти більше електроенергії. Водночас для систем, підключених до мережі, енергетичні компанії можуть визначати й обмежувати обсяг електроенергії, який така система здатна виробляти.

Чому існує ще одне правило 33%

Плутанина виникає через те, що в сонячній енергетиці є ще одне схоже правило. Воно стосується не площі даху, а співвідношення сонячного масиву та інвертора. У проєктуванні сонячних систем правило 33% також можуть трактувати як збільшення потужності масиву відносно інвертора — фактично 133%.

Інвертор перетворює постійний струм, який виробляють панелі, на змінний струм, придатний для домашньої електромережі. Він є одним із ключових елементів сонячної системи.

Друге правило 33% показує, наскільки більшу потужність масиву може безпечно підтримувати інвертор порівняно зі своєю номінальною потужністю. Це можливо тому, що сонячні панелі рідко працюють на максимумі. Наприклад, інвертор на 5 кВт зазвичай може працювати з масивом на 6-7 кВт.

Система не перевантажується, бо панелі не виробляють таку кількість енергії постійно. Це правило майже не стосується самого монтажу панелей, але допомагає монтажним командам визначити, який інвертор потрібен для конкретного масиву.

Що таке правило 20%

Є ще один орієнтир, який може заплутати власників будинків — правило 20%. Це не закон і не точна вимога, а просте правило для розрахунку розміру системи. Його суть у тому, що сонячна система має виробляти приблизно на 20% більше електроенергії, ніж типове місячне споживання будинку.

Цей запас потрібен, щоб компенсувати стрибки споживання, випадки, коли електрики потрібно більше за середній рівень, а також умови, які можуть знижувати ефективність сонячного масиву.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні електростанції часто критикують через потребу у великих площах землі. Однак дослідження на двох фермах у Міннесоті показало, що за правильного облаштування територія під панелями може стати середовищем для комах-запилювачів.

Також Новини.LIVE розповідали, що одна сонячна панель може допомогти під час відключень світла, однак не здатна повністю замінити електромережу для всього будинку. Її реальна користь залежить від потужності, сезону, погоди, наявності акумуляторів і правильного підключення обладнання.