Как правильно выбрать солнечные панели в разных регионах Украины

Солнечные панели. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Выбор солнечной электростанции зависит не только от бренда панелей или их мощности. Важную роль играют регион, количество солнечных дней, угол наклона крыши и затенение возле дома.

О том, как климат и расположение дома влияют на выбор солнечных панелей, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MEGA.

Почему регион важен для СЭС

Солнечные панели работают не в абстрактных условиях, а под конкретным небом — с облачностью, туманами, снегом и различными углами наклона крыш. Именно поэтому реальный выбор СЭС начинается с понимания того, где стоит дом и как он видит солнце.

Украина обладает неплохим солнечным потенциалом, но он распределен неравномерно. На юге годовая инсоляция заметно выше, чем на западе, поэтому одинаковая солнечная станция в разных регионах будет вырабатывать разное количество электроэнергии.

В западных областях, в частности во Львовской и Ивано-Франковской, больше пасмурных дней, туманов и осадков. Из-за этого одна панель там дает меньше энергии в год.

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Центральные регионы, в частности Киевская и Черкасская области, имеют средние и довольно стабильные показатели инсоляции.

Южные области, в том числе Одесская, Херсонская и часть Днепропетровской области, получают больше всего солнечной радиации.

Сколько энергии может дать одна панель

Панель мощностью 400-450 Вт на западе Украины может давать ориентировочно 350-400 кВт-ч в год.

В центральных регионах этот показатель составляет около 400-420 кВт-ч.

На юге одна такая панель может вырабатывать до 430-450 кВт-ч в год.

То есть для одинаковой годовой выработки в разных регионах требуются разные площади и мощности СЭС.

Климат — лишь часть расчёта. Не менее важно, как именно дом ориентирован по отношению к солнцу. Лучше всего работают солнечные панели на крышах, ориентированных на юг.

Оптимальным углом наклона считается 25-35°, ведь он обеспечивает более стабильную работу панелей в течение года.

Сколько панелей может понадобиться для дома

Если дом потребляет 5 000 кВт-ч в год, количество панелей будет зависеть от региона. Например, современный модуль мощностью 550 Вт на западе может давать около 400 кВт-ч в год.

В таком случае для дома во Львовской области может потребоваться примерно 13-14 модулей.

В центре Украины одна такая панель может вырабатывать до 450 кВт-ч, поэтому для аналогичного потребления может хватить около 11-12 панелей.

На юге показатель может достигать 500+ кВт-ч, поэтому для дома может хватить примерно 10-11 модулей.

Ранее Новини.LIVE писали, что солнечные батареи на крыше могут помочь сэкономить на электроэнергии, но только при условии правильного планирования. Из-за типичных ошибок при установке система может работать менее эффективно, а затраты на монтаж и дальнейшую эксплуатацию — возрасти.

Также Новини.LIVE рассказывали, что прозрачные солнечные панели могут казаться удобным способом превратить окна и фасады в источник энергии. Однако за привлекательным дизайном скрывается важный нюанс.