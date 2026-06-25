Установка солнечных панелей на крыше: 5 ошибок, которых следует избегать

Установка солнечных панелей на крыше дома. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Солнечные батареи на крыше могут помочь экономить на электроэнергии, но только при правильной планировке. Из-за типичных ошибок при установке система может работать менее эффективно, а затраты — возрасти.

О том, каких ошибок следует избегать при установке солнечных панелей на крыше, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Bao Nghe An.

Неправильное количество солнечных панелей

Одна из самых распространенных ошибок — установка меньшего количества солнечных панелей, чем реально нужно домохозяйству.

Такое решение может уменьшить первоначальные расходы, но семья все равно будет в значительной степени зависеть от электросети. В результате счета за свет снизятся незначительно, а срок окупаемости проекта станет длиннее.

В то же время, слишком большая система тоже не является оптимальным вариантом. Если не рассчитать реальные потребности в электроэнергии, инвестиции могут превысить бюджет.

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Перед установкой солнечных батарей следует точно оценить ежемесячное потребление электроэнергии. Для многих домохозяйств системы из 15-20 панелей обычно достаточно для большинства потребностей, но это зависит от размера дома и привычек потребления.

Отсутствие проверки крыши перед монтажом

Солнечные панели обычно служат более 25 лет. Поэтому крыша должна быть достаточно крепкой, чтобы выдерживать систему в течение длительного времени.

Однако многие владельцы пропускают этап осмотра кровли перед установкой. Трещины, протечки или повреждения конструкции могут привести к значительным дополнительным затратам в будущем.

После монтажа солнечной электростанции ремонт крыши становится сложнее. Во многих случаях подрядчику придется демонтировать часть или всю систему, прежде чем начать ремонт.

Поэтому эксперты советуют заранее оценить состояние кровли и выполнить необходимые ремонтные работы до установки солнечных панелей.

Нерегулярная очистка панелей

Многие считают, что солнечные энергетические системы почти не нуждаются в обслуживании. На самом деле на поверхности панелей могут скапливаться грязь, листья, промышленная пыль или птичий помет.

Со временем это снижает эффективность выработки электроэнергии. Первоначально потери могут быть малозаметными, но в долгосрочной перспективе они влияют на количество получаемой энергии.

Некоторые исследования показывают, что неочищающие регулярно солнечные панели могут терять от 15% до 20% эффективности выработки электроэнергии. В районах с высоким уровнем загрязнения или запыленности снижение эффективности может быть еще более заметным.

Обслуживание остается простым: достаточно раз в несколько месяцев проверять систему и очищать ее чистой водой и мягкой тканью.

Выбор первого попавшегося поставщика

Быстрый рост рынка солнечной энергетики дал потребителям больше выбора, но в то же время появились и риски.

Распространенное заблуждение — заключать договор с первой компанией без предварительного анализа рынка. Поэтому владельцы могут пропустить более выгодные варианты по качеству оборудования, гарантийным условиям или цене.

Сравнение предложений от нескольких поставщиков помогает лучше понять рынок и выбрать решение, отвечающее потребностям и бюджету.

В то же время, не стоит ориентироваться только на самую низкую цену. Качество солнечных панелей, инвертора, крепежной системы и послепродажного обслуживания напрямую влияет на эффективность работы системы на протяжении многих лет.

Недооценка влияния тени

Эффективность солнечной системы во многом зависит от того, сколько солнечного света она получает.

Тень от деревьев, соседних построек или других помех может существенно снизить выработку электроэнергии. Распространено заблуждение владельцев домов — оценивать освещение только в момент осмотра, без учета сезонных изменений в течение года.

На самом деле угол падения солнечных лучей меняется в зависимости от сезона. Дерево, которое летом не создает проблем, зимой может отбрасывать гораздо большую тень. Также на способность системы получать солнечный свет могут повлиять будущие строительные проекты рядом.

Ранее Новини.LIVE писали, что прозрачные солнечные панели могут казаться удобным способом превратить окна и фасады в источник энергии. Однако по привлекательному дизайну есть важный нюанс.

Также Новини.LIVE рассказывали, что солнечные панели на крыше кажутся простым способом снизить счета за электроэнергию. Однако еще на этапе планировки владелец может неожиданно выяснить, что полностью занять крышу панелями не выйдет из-за технических ограничений, безопасных отступлений и особенностей самого здания.