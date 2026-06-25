Встановлення сонячних панелей на даху: 5 помилок, яких варто уникати

Встановлення сонячних панелей на даху будинку. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Сонячні батареї на даху можуть допомогти заощаджувати на електроенергії, але лише за умови правильного планування. Через типові помилки під час встановлення система може працювати менш ефективно, а витрати — зрости.

Про те, яких помилок варто уникати під час встановлення сонячних панелей на даху, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Bao Nghe An.

Неправильна кількість сонячних панелей

Одна з найпоширеніших помилок — встановлення меншої кількості сонячних панелей, ніж реально потрібно домогосподарству.

Таке рішення може зменшити початкові витрати, але сім'я все одно значною мірою залежатиме від електромережі. У результаті рахунки за світло знизяться незначно, а строк окупності проєкту стане довшим.

Водночас занадто велика система теж не є оптимальним варіантом. Якщо не розрахувати реальні потреби в електроенергії, інвестиції можуть перевищити бюджет.

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Перед встановленням сонячних батарей варто точно оцінити щомісячне споживання електроенергії. Для багатьох домогосподарств системи з 15-20 панелей зазвичай достатньо для більшості потреб, але ця кількість залежить від розміру будинку та звичок споживання.

Відсутність перевірки даху перед монтажем

Сонячні панелі зазвичай служать понад 25 років. Тому дах має бути достатньо міцним, щоб витримувати систему протягом тривалого часу.

Однак багато власників пропускають етап огляду покрівлі перед встановленням. Тріщини, протікання або пошкодження конструкції можуть призвести до значних додаткових витрат у майбутньому.

Після монтажу сонячної електростанції ремонт даху стає складнішим. У багатьох випадках підряднику доведеться демонтувати частину або всю систему, перш ніж почати ремонт.

Саме тому експерти радять заздалегідь оцінити стан покрівлі та виконати необхідні ремонтні роботи до встановлення сонячних панелей.

Нерегулярне очищення панелей

Багато хто вважає, що сонячні енергетичні системи майже не потребують обслуговування. Насправді на поверхні панелей можуть накопичуватися бруд, листя, промисловий пил або пташиний послід.

З часом це знижує ефективність вироблення електроенергії. Спочатку втрати можуть бути малопомітними, але в довгостроковій перспективі вони впливають на кількість отриманої енергії.

Деякі дослідження показують, що сонячні панелі, які не очищують регулярно, можуть втрачати від 15% до 20% ефективності вироблення електроенергії. У районах із високим рівнем забруднення або запиленості зниження ефективності може бути ще помітнішим.

Обслуговування при цьому залишається простим: достатньо раз на кілька місяців перевіряти систему та очищати її чистою водою і м'якою тканиною.

Вибір першого-ліпшого постачальника

Швидке зростання ринку сонячної енергетики дало споживачам більше вибору, але разом із цим з'явилися і ризики.

Поширена помилка — укладати договір із першою компанією без попереднього аналізу ринку. Через це власники можуть пропустити вигідніші варіанти за якістю обладнання, гарантійними умовами або ціною.

Порівняння пропозицій від кількох постачальників допомагає краще зрозуміти ринок і вибрати рішення, яке відповідає потребам та бюджету.

Водночас не варто орієнтуватися лише на найнижчу ціну. Якість сонячних панелей, інвертора, системи кріплення та післяпродажного обслуговування напряму впливає на ефективність роботи системи протягом багатьох років.

Недооцінка впливу тіні

Ефективність сонячної системи значною мірою залежить від того, скільки сонячного світла вона отримує.

Тінь від дерев, сусідніх будівель або інших перешкод може суттєво знизити вироблення електроенергії. Поширена помилка власників будинків — оцінювати освітлення лише в момент огляду, без урахування сезонних змін протягом року.

Насправді кут падіння сонячних променів змінюється залежно від сезону. Дерево, яке влітку не створює проблем, узимку може відкидати значно більшу тінь. Так само на здатність системи отримувати сонячне світло можуть вплинути майбутні будівельні проєкти поруч.

Раніше Новини.LIVE писали, що прозорі сонячні панелі можуть здаватися зручним способом перетворити вікна й фасади на джерело енергії. Однак за привабливим дизайном є важливий нюанс.

Також Новини.LIVE розповідали, що сонячні панелі на даху здаються простим способом зменшити рахунки за електроенергію. Проте ще на етапі планування власник може несподівано з'ясувати, що повністю зайняти дах панелями не вийде через технічні обмеження, безпечні відступи та особливості самої будівлі.