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Як перевірити свій слух за допомогою AirPods Pro 2

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 17:12
AirPods Pro 2 отримали функцію слухового апарату в Україні — як це працює
Бездротові навушники Apple AirPods Pro. Фото: Unsplash

AirPods Pro 2 тепер допомагають перевіряти слух і працювати як слуховий апарат ще в дюжині країн, зокрема в Україні. Apple оголосила про розширення підтримки цих можливостей для iOS 18.1 та iPadOS 18.1.

Про це пише MacRumors.

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15 липня Apple повідомила, що функція Hearing Test у навушниках AirPods Pro 2 запрацювала у 13 нових державах: Аргентині, Еквадорі, Гондурасі, Індонезії, Ізраїлі, Казахстані, Молдові, Палестинських територіях, Сербії, Тайвані, Таїланді, Україні та В'єтнамі.

Після підключення AirPods Pro 2 до iPhone чи iPad із системою не нижче iOS / iPadOS 18.1 користувач слухає тони різної гучності на чотирьох частотах — 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц і 4 кГц — і торкається екрана, щойно чує звук. Результати до 25 дБ означають нормальний слух, 26-40 дБ — легке погіршення, 41-60 дБ — середнє, 61-80 дБ — тяжке, а понад 80 дБ свідчать про глибоку втрату слуху.

Якщо тест фіксує легку чи середню втрату слуху, iPhone пропонує увімкнути функцію Hearing Aid. У цьому режимі AirPods Pro 2 підсилюють саме ті частоти, які показали нестачу, а опція Media Assist автоматично налаштовує звук музики, відео та дзвінків.

Нагадаємо, навіть якісні бездротові навушники від Apple можуть час від часу викликати незадоволення — зокрема, коли один з AirPods грає тихіше за інший. У більшості випадків це не ламання, і розв'язати проблему можна власноруч, без сервісного центру.

Також ми писали, що у коді Apple виявили згадку про AirPods Pro 3. Це свідчить про те, що компанія активно готує платформу до виходу нового покоління навушників.

здоров'я Apple навушники звуки AirPods функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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