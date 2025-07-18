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Как проверить свой слух с помощью AirPods Pro 2

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 17:12
AirPods Pro 2 получили функцию слухового аппарата в Украине — как это работает
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro. Фото: Unsplash

AirPods Pro 2 теперь помогают проверять слух и работать как слуховой аппарат еще в дюжине стран, в частности в Украине. Apple объявила о расширении поддержки этих возможностей для iOS 18.1 и iPadOS 18.1.

Об этом пишет MacRumors.

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15 июля Apple сообщила, что функция Hearing Test в наушниках AirPods Pro 2 заработала в 13 новых государствах: Аргентине, Эквадоре, Гондурасе, Индонезии, Израиле, Казахстане, Молдове, Палестинских территориях, Сербии, Тайване, Таиланде, Украине и Вьетнаме.

После подключения AirPods Pro 2 к iPhone или iPad с системой не ниже iOS / iPadOS 18.1 пользователь слушает тона различной громкости на четырех частотах — 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц и 4 кГц — и касается экрана, как только слышит звук. Результаты до 25 дБ означают нормальный слух, 26-40 дБ — легкое ухудшение, 41-60 дБ — среднее, 61-80 дБ — тяжелое, а более 80 дБ свидетельствуют о глубокой потере слуха.

Если тест фиксирует легкую или среднюю потерю слуха, iPhone предлагает включить функцию Hearing Aid. В этом режиме AirPods Pro 2 усиливают именно те частоты, которые показали недостаток, а опция Media Assist автоматически настраивает звук музыки, видео и звонков.

Напомним, даже качественные беспроводные наушники от Apple могут время от времени вызывать недовольство — в частности, когда один из AirPods играет тише другого. В большинстве случаев это не поломка, и решить проблему можно самостоятельно, без сервисного центра.

Также мы писали, что в коде Apple обнаружили упоминание об AirPods Pro 3. Это свидетельствует, что компания активно готовит платформу к выходу нового поколения наушников.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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