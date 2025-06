Як перевірити, чи створено фото ШІ — інструменти від Google

Пошуковий сервіс Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Чим вправнішими стають генеративні моделі, тим складніше на око відрізнити "живе" фото від штучно створеного. Google паралельно розвиває як платформи для генерації контенту (Gemini, Imagen, Veo, Lyria), так і засоби, що дають змогу викривати їхню роботу.

Як визначити, що зображення не справжнє

4 червня 2025 року компанія оголосила про тестування порталу SynthID — сервісу, що визначає, чи було зображення згенероване за допомогою інструментів Google або партнерів на кшталт Nvidia. В основі — цифрові водяні знаки, впроваджені у 2023 році безпосередньо в пікселі, непомітні для людського ока й незначущі для якості. Користувач завантажує файл, а система сповіщає про наявність маркера. Поки що роботу порталу може оцінити лише обмежена кількість учасників списку очікування, тож деталі базуються на офіційних заявах Google.

Найсуттєвіше обмеження SynthID — залежність від добросовісності авторів контенту: водяний знак з'явиться лише тоді, коли зображення створено сервісами, що інтегрували технологію. Для деяких генераторів відмова від будь-яких міток може стати навіть комерційною перевагою. Тож, поки SynthID не став масовим, варто скористатися вже наявними інструментами Google.

Одним з таких є Fact Check Explorer. Завантаживши файл або вставивши URL, можна дізнатися, чи перевіряли його верифіковані фактчекери. Під час інформаційних сплесків, коли старі або зовсім не пов'язані світлини виринають під новими заголовками, ця функція допомагає швидко відділити правду від фейку. Так, історія з "папою у пуховику" була оперативно спростована завдяки базі перевірок.

Інший шлях — About This Image. У Google Images чи Google Lens варто натиснути на три крапки біля зображення, а у Circle to Search — обвести його жестом. Сервіс покаже, коли фото вперше з'явилося в мережі та на яких сайтах циркулює. Якщо оригінал існує понад п'ять років, шанс, що перед вами робота ШІ, мінімальний.

Ще одне джерело даних — метадані в Google Photos. Торік Google додала до картки знімка видимий розділ "AI Info": після редагування за допомогою Magic Erase, Magic Edit, Zoom Enhance чи "Reimagine" на Pixel 9 у ньому з'являється позначка "Edited using generative AI". Переглянути можна через меню "три крапки". Однак під час пересилання через месенджери та соцмережі ця мітка зникає з поля зору, а охочі приховати походження кадру й далі можуть вручну очищати метадані.

Нагадаємо, що вчені з MIT Media Lab з'ясували, що використання ChatGPT для написання текстів знижує активність мозку. Порівняно з учасниками, які шукали інформацію самостійно, ті, хто покладався на чатбота, демонстрували гірші результати когнітивної роботи.

Також ми писали, що OpenAI зміцнює позиції у сфері штучного інтелекту, готуючись до релізу GPT-5 вже цього літа. Компанія одночасно переглядає стосунки з Microsoft, посилює присутність у сфері оборонних технологій та вперше здобула перемогу в тендері Пентагону.