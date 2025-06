Как проверить, создано ли фото ИИ — инструменты от Google

Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Чем искуснее становятся генеративные модели, тем сложнее на глаз отличить "живое" фото от искусственно созданного. Google параллельно развивает как платформы для генерации контента (Gemini, Imagen, Veo, Lyria), так и средства, позволяющие разоблачать их работу.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Как определить, что изображение не настоящее

4 июня 2025 года компания объявила о тестировании портала SynthID — сервиса, который определяет, было ли изображение сгенерировано с помощью инструментов Google или партнеров вроде Nvidia. В основе — цифровые водяные знаки, внедренные в 2023 году непосредственно в пиксели, незаметные для человеческого глаза и незначимые для качества. Пользователь загружает файл, а система оповещает о наличии маркера. Пока работу портала может оценить лишь ограниченное количество участников списка ожидания, поэтому детали базируются на официальных заявлениях Google.

Самое существенное ограничение SynthID — зависимость от добросовестности авторов контента: водяной знак появится только тогда, когда изображение создано сервисами, интегрировавшими технологию. Для некоторых генераторов отказ от каких-либо меток может стать даже коммерческим преимуществом. Поэтому, пока SynthID не стал массовым, стоит воспользоваться уже имеющимися инструментами Google.

Одним из таких является Fact Check Explorer. Загрузив файл или вставив URL, можно узнать, проверяли ли его верифицированные фактчекеры. Во время информационных всплесков, когда старые или совсем не связанные фотографии всплывают под новыми заголовками, эта функция помогает быстро отделить правду от фейка. Так, история с "папой в пуховике" была оперативно опровергнута благодаря базе проверок.

Обнаружение изображения, созданного ИИ. Фото: SlashGear

Другой путь — About This Image. В Google Images или Google Lens стоит нажать на три точки возле изображения, а в Circle to Search — обвести его жестом. Сервис покажет, когда фото впервые появилось в сети и на каких сайтах циркулирует. Если оригинал существует более пяти лет, шанс, что перед вами работа ИИ, минимальный.

Еще один источник данных — метаданные в Google Photos. В прошлом году Google добавила в карточку снимка видимый раздел "AI Info": после редактирования с помощью Magic Erase, Magic Edit, Zoom Enhance или "Reimagine" на Pixel 9 в нем появляется отметка "Edited using generative AI". Просмотреть можно через меню "три точки". Однако при пересылке через мессенджеры и соцсети эта метка исчезает из поля зрения, а желающие скрыть происхождение кадра и дальше могут вручную очищать метаданные.

Напомним, что ученые из MIT Media Lab выяснили, что использование ChatGPT для написания текстов снижает активность мозга. По сравнению с участниками, которые искали информацию самостоятельно, те, кто полагался на чат-бота, демонстрировали худшие результаты когнитивной работы.

Также мы писали, что OpenAI укрепляет позиции в сфере искусственного интеллекта, готовясь к релизу GPT-5 уже этим летом. Компания одновременно пересматривает отношения с Microsoft, усиливает присутствие в сфере оборонных технологий и впервые одержала победу в тендере Пентагона.