Як очистити кеш на телевізорі LG: інструкція щодо прискорення роботи системи

Телевізор LG та пульт від телевізора в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Телевізор LG може почати гальмувати не через поломку, а через накопичений кеш. Тимчасові файли займають пам'ять, сповільнюють меню, заважають швидкому запуску додатків і можуть викликати повідомлення про нестачу місця.

Про те, як очистити кеш на телевізорах LG, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engage.

Як очистити кеш через налаштування

На більшості сучасних телевізорів LG з webOS 23 і новішими версіями кеш можна очистити через системні налаштування.

Для цього потрібно натиснути кнопку Home або Settings на пульті, перейти в "Налаштування", відкрити розділ "Загальні" або "Всі налаштування", знайти пункт "Сховище" чи "Пам'ять" і вибрати "Очистити кеш".

Процедура зазвичай займає 10-30 секунд. Після цього телевізор може швидше реагувати на команди, а додатки — запускатися без зайвих затримок.

Читайте також:

Як запустити Memory Optimizer

На деяких OLED-моделях LG, зокрема C4, B4, G4 і новіших, а також після оновлення до webOS 25/26, очищення може бути в іншому розділі.

Шлях може бути таким: "Налаштування" — "Підтримка" — "Догляд за пристроєм", "Device Self-Care" або "OLED Care" — "Memory Optimizer" — "Запустити".

Memory Optimizer не лише видаляє кеш, а й закриває фонові процеси та очищає оперативну пам'ять. Це допомагає зробити меню швидшим і зменшити зависання додатків.

Як очистити кеш браузера LG

Якщо ви користуєтеся вбудованим браузером LG, його кеш варто чистити окремо. Для цього потрібно натиснути Home, відкрити веббраузер, перейти в меню через три крапки або іконку меню у правому верхньому куті та зайти в налаштування.

Там потрібно вибрати "Очистити кеш", "Очистити файли cookie" або "Очистити дані перегляду" і підтвердити дію.

Це особливо корисно, якщо браузер почав гальмувати або після тривалого перегляду сайтів.

Як повністю перезавантажити телевізор

Якщо звичайне очищення не допомогло, можна виконати повне перезавантаження. Для цього потрібно вимкнути телевізор пультом, від'єднати його від розетки або витягнути кабель живлення, зачекати 60-120 секунд і знову ввімкнути пристрій.

Такий спосіб очищає тимчасову інформацію в оперативній пам'яті й підходить навіть для старих моделей webOS.

Як часто чистити кеш

Для профілактики кеш радять очищати раз на 4-8 тижнів. Якщо ви активно користуєтеся багатьма додатками, дивитеся 4K-контент і часто перемикаєтеся між сервісами, робити це краще кожні 3-4 тижні.

Також варто видаляти додатки, якими ви не користуєтеся, і регулярно оновлювати webOS через розділ "Підтримка" — "Оновлення програмного забезпечення".

Раніше Новини.LIVE писали, що Mini LED-телевізори часто сприймають як доступнішу альтернативу іншим сучасним панелям, однак нижча ціна не означає короткий строк служби. Насправді така технологія має значний запас довговічності й може залишатися актуальною протягом багатьох років.

Також Новини.LIVE розповідали, що Mini LED-телевізори стали популярною альтернативою OLED, адже вони дуже яскраві, добре підходять для HDR і часто коштують дешевше за преміальні OLED-моделі. Водночас ця технологія теж має слабкі місця, які варто враховувати перед покупкою.