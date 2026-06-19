Как очистить кэш на телевизоре LG: инструкция по ускорению работы системы

Телевизор LG и пульт от телевизора в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Телевизор LG может начать тормозить не из-за поломки, а из-за накопленного кэша. Временные файлы занимают память, замедляют работу меню, мешают быстрому запуску приложений и могут вызывать сообщения о нехватке места.

О том, как очистить кэш на телевизорах LG, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engage.

Как очистить кэш через настройки

На большинстве современных телевизоров LG с webOS 23 и более поздними версиями кэш можно очистить через системные настройки.

Для этого нужно нажать кнопку Home или Settings на пульте, перейти в "Настройки", открыть раздел "Общие" или"Все настройки", найти пункт "Хранилище" или "Память" и выбрать "Очистить кэш".

Процедура обычно занимает 10-30 секунд. После этого телевизор может быстрее реагировать на команды, а приложения — запускаться без лишних задержек.

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Как запустить Memory Optimizer

На некоторых OLED-моделях LG, в частности C4, B4, G4 и более новых, а также после обновления до webOS 25/26, функция очистки может находиться в другом разделе.

Путь может быть таким: "Настройки" — "Поддержка" — "Уход за устройством", "Device Self-Care" или "OLED Care" — "Memory Optimizer" — "Запустить".

Memory Optimizer не только удаляет кэш, но и закрывает фоновые процессы, а также очищает оперативную память. Это помогает ускорить работу меню и уменьшить количество зависаний приложений.

Как очистить кэш браузера LG

Если вы пользуетесь встроенным браузером LG, его кэш следует очищать отдельно. Для этого нужно нажать кнопку "Home", открыть веб-браузер, перейти в меню через три точки или значок меню в правом верхнем углу и зайти в настройки.

Там нужно выбрать "Очистить кэш", "Очистить файлы cookie" или "Очистить данные просмотра" и подтвердить действие.

Это особенно полезно, если браузер начал тормозить или после длительного просмотра сайтов.

Как полностью перезагрузить телевизор

Если обычная очистка не помогла, можно выполнить полную перезагрузку. Для этого нужно выключить телевизор с помощью пульта, отключить его от розетки или вытащить шнур питания, подождать 60-120 секунд и снова включить устройство.

Такой способ очищает временную информацию в оперативной памяти и подходит даже для старых моделей webOS.

Как часто очищать кэш

В профилактических целях кеш рекомендуется очищать раз в 4-8 недель. Если вы активно пользуетесь многими приложениями, смотрите 4K-контент и часто переключаетесь между сервисами, делать это лучше каждые 3-4 недели.

Также стоит удалять приложения, которыми вы не пользуетесь, и регулярно обновлять webOS через раздел "Поддержка" — "Обновление программного обеспечения".

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