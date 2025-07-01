Як очистити динамік телефону від води та пилу — потрібен безплатний додаток

Мультимедійний динамік смартфона. Фото: Pexels

Волога чи пил у динаміках швидко псують якість розмови, але виправити це можна самостійно. Безплатний додаток для "звукового очищення" поверне гучність і чистоту всього за п'ять хвилин.

Про це пише УНІАН.

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Механічні вібрації звукової котушки на певних частотах буквально витрушують воду й дрібний бруд із динаміка. У деяких смартфонах, наприклад, Xiaomi, така функція вбудована, але на інших моделях її легко додати — достатньо завантажити з Play Маркету чи App Store безплатний застосунок на кшталт "Чистий динамік".

Перед запуском очищення увімкніть гучність на максимум і тримайте телефон динаміком униз. У програмі виберіть Speaker або Ear Speaker і натисніть Start Cleaning — пролунає характерний звук, що триває 2-3 хвилини. Після завершення більшість користувачів помічає помітне поліпшення гучності й зникнення хрипу.

Ефективність методу залежить від ступеня забруднення та технічного стану динаміка: якщо пошкодження не критичні, "звукове" очищення часто рятує від дорогого ремонту. Перевірити, чи є у вашому Android уже вбудована така опція, можна в налаштуваннях — введіть у пошук слово "динамік" або перегляньте відповідний розділ вручну.

Нагадаємо, щойно ви кладете телефон екраном донизу, розмова з людиною навпроти стає щирішою, а батарея розряджається повільніше. Такий, здавалося б, незначний жест допомагає позбутися нав'язливої звички постійно перевіряти повідомлення.

Також ми писали, що більшість користувачів майже ніколи не вимикають свої смартфони. Проте, коротке перезавантаження раз на кілька днів допомагає підвищити швидкодію системи й продовжити термін служби акумулятора.