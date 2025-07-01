Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як очистити динамік телефону від води та пилу за лічені хвилини

Як очистити динамік телефону від води та пилу за лічені хвилини

Ua en ru
Дата публікації: 1 липня 2025 05:12
Як очистити динамік телефону від води та пилу — потрібен безплатний додаток
Мультимедійний динамік смартфона. Фото: Pexels

Волога чи пил у динаміках швидко псують якість розмови, але виправити це можна самостійно. Безплатний додаток для "звукового очищення" поверне гучність і чистоту всього за п'ять хвилин.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

Як працює "звукове" самоочищення та що для цього потрібно

Механічні вібрації звукової котушки на певних частотах буквально витрушують воду й дрібний бруд із динаміка. У деяких смартфонах, наприклад, Xiaomi, така функція вбудована, але на інших моделях її легко додати — достатньо завантажити з Play Маркету чи App Store безплатний застосунок на кшталт "Чистий динамік".

Перед запуском очищення увімкніть гучність на максимум і тримайте телефон динаміком униз. У програмі виберіть Speaker або Ear Speaker і натисніть Start Cleaning — пролунає характерний звук, що триває 2-3 хвилини. Після завершення більшість користувачів помічає помітне поліпшення гучності й зникнення хрипу.

Ефективність методу залежить від ступеня забруднення та технічного стану динаміка: якщо пошкодження не критичні, "звукове" очищення часто рятує від дорогого ремонту. Перевірити, чи є у вашому Android уже вбудована така опція, можна в налаштуваннях — введіть у пошук слово "динамік" або перегляньте відповідний розділ вручну.

Нагадаємо, щойно ви кладете телефон екраном донизу, розмова з людиною навпроти стає щирішою, а батарея розряджається повільніше. Такий, здавалося б, незначний жест допомагає позбутися нав'язливої звички постійно перевіряти повідомлення.

Також ми писали, що більшість користувачів майже ніколи не вимикають свої смартфони. Проте, коротке перезавантаження раз на кілька днів допомагає підвищити швидкодію системи й продовжити термін служби акумулятора.

ремонт телефони додаток смартфон корисні поради звуки
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації