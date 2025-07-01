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Главная Технологии Как очистить динамик телефона от воды и пыли за считанные минуты

Как очистить динамик телефона от воды и пыли за считанные минуты

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 05:12
Как очистить динамик телефона от воды и пыли — нужно бесплатное приложение
Мультимедийный динамик смартфона. Фото: Pexels

Влага или пыль в динамиках быстро портят качество разговора, но исправить это можно самостоятельно. Бесплатное приложение для "звуковой очистки" вернет громкость и чистоту всего за пять минут.

Об этом пишет УНИАН.

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Механические вибрации звуковой катушки на определенных частотах буквально вытряхивают воду и мелкую грязь из динамика. В некоторых смартфонах, например, Xiaomi, такая функция встроенная, но на других моделях ее легко добавить — достаточно скачать из Play Маркета или App Store бесплатное приложение вроде "Чистый динамик".

Перед запуском очистки включите громкость на максимум и держите телефон динамиком вниз. В программе выберите Speaker или Ear Speaker и нажмите Start Cleaning — раздастся характерный звук, который длится 2-3 минуты. После завершения большинство пользователей замечает заметное улучшение громкости и исчезновение хрипа.

Эффективность метода зависит от степени загрязнения и технического состояния динамика: если повреждения не критичны, "звуковая" очистка часто спасает от дорогостоящего ремонта. Проверить, есть ли в вашем Android уже встроенная такая опция, можно в настройках — введите в поиск слово "динамик" или просмотрите соответствующий раздел вручную.

Напомним, как только вы кладете телефон экраном вниз, разговор с человеком напротив становится более искренним, а батарея разряжается медленнее. Такой, казалось бы, незначительный жест помогает избавиться от навязчивой привычки постоянно проверять сообщения.

Также мы писали, что большинство пользователей почти никогда не выключают свои смартфоны. Тем не менее короткая перезагрузка раз в несколько дней помогает повысить быстродействие системы и продлить срок службы аккумулятора.

ремонт телефоны приложение смартфон полезные советы звуки
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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