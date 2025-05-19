Huawei представила MateBook Fold — перший у світі ноутбук зі складаним екраном

Презентація ноутбука Huawei MateBook Fold. Фото: скриншот/YouTube

Huawei офіційно представила MateBook Fold Ultimate Design — перший у світі складаний комп'ютер, який відкриває нову еру в категорії ноутбуків. Пристрій має 18-дюймовий екран з роздільною здатністю 3.3K, підтримкою HDR та надвисокою яскравістю в 1600 ніт. Він оснащений подвійним OLED-шаром із технологією LTPO, що забезпечує адаптивну частоту оновлення та мінімальне енергоспоживання.

Про це пише Huaweicentral.com.

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У розкладеному вигляді MateBook Fold має товщину лише 7,3 мм і важить 1,16 кг. Екран отримав співвідношення сторін 4:3 у повністю відкритому режимі та 3:2 — у складеному, що дає змогу гнучко адаптувати робочий простір.

Ключовою інженерною особливістю став найбільший у галузі шарнір довжиною 285 мм. Завдяки інноваційній трирівневій конструкції Huawei вдалося збільшити крутний момент у 4 рази, а вантажність — у 2 рази. Система дозволяє фіксувати екран у широкому діапазоні — від 30 до 150 градусів, що забезпечує зручність як у режимі подвійного екрана, так і з підключеною клавіатурою.

MateBook Fold працює на HarmonyOS, підтримує фірмові рішення WPS Office і має інтеграцію з екосистемою Huawei, включно зі смартфонами та планшетами. Завдяки технології розподіленої шини пристрій забезпечує швидкість обміну даними до 160 МБ/с і в 4 рази більшу стабільність з'єднання з іншими гаджетами.

Для охолодження застосовано алюмінієві вентилятори з алмазною обробкою та ультратонкий тепловідвід з антивагом-гравітаційним дизайном. Задня частина пристрою виконана з металу та шкіри, що не лише виглядає естетично, а й захищає від плям і вологи. Вбудована підставка легко відкривається та фіксується.

Huawei MateBook Fold у конфігурації з 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ накопичувача коштує 23 999 юанів (близько 3 328 доларів). Версія з 2 ТБ пам'яті оцінена у 26 999 юанів (приблизно 3 744 долари).

Нагадаємо, під час тестування нової широкосмугової мережі 10G, запущеної Huawei спільно з China Unicom у районі Сюнань, вдалося досягти швидкості завантаження майже 9,8 Гбіт/с при затримці лише 3 мілісекунди. Це стало можливим завдяки впровадженню технології 50G PON, яка оновила архітектуру оптичної мережі й забезпечила перехід для користувачів від гігабітного інтернету до рівня в 10 Гбіт/с.

Також ми писали, що Motorola вийшла на новий ринок, представивши в Індії свій перший ноутбук Moto Book 60. Пристрій розрахований на студентів, професіоналів і креативну аудиторію, зберігаючи впізнавану дизайнерську концепцію бренду.