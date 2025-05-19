Huawei представила MateBook Fold — первый в мире ноутбук со складным экраном

Презентация ноутбука Huawei MateBook Fold. Фото: скриншот/YouTube

Huawei официально представила MateBook Fold Ultimate Design — первый в мире складной компьютер, который открывает новую эру в категории ноутбуков. Устройство имеет 18-дюймовый экран с разрешением 3.3K, поддержкой HDR и сверхвысокой яркостью в 1600 нит. Он оснащен двойным OLED-слоем с технологией LTPO, что обеспечивает адаптивную частоту обновления и минимальное энергопотребление.

Об этом пишет Huaweicentral.com.

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В разложенном виде MateBook Fold имеет толщину всего 7,3 мм и весит 1,16 кг. Экран получил соотношение сторон 4:3 в полностью открытом режиме и 3:2 — в сложенном, что позволяет гибко адаптировать рабочее пространство.

Ключевой инженерной особенностью стал самый большой в отрасли шарнир длиной 285 мм. Благодаря инновационной трехуровневой конструкции Huawei удалось увеличить крутящий момент в 4 раза, а грузоподъемность — в 2 раза. Система позволяет фиксировать экран в широком диапазоне — от 30 до 150 градусов, что обеспечивает удобство как в режиме двойного экрана, так и с подключенной клавиатурой.

MateBook Fold работает на HarmonyOS, поддерживает фирменные решения WPS Office и имеет интеграцию с экосистемой Huawei, включая смартфоны и планшеты. Благодаря технологии распределенной шины устройство обеспечивает скорость обмена данными до 160 МБ/с и в 4 раза большую стабильность соединения с другими гаджетами.

Для охлаждения применены алюминиевые вентиляторы с алмазной обработкой и ультратонкий теплоотвод с антивесом-гравитационным дизайном. Задняя часть устройства выполнена из металла и кожи, что не только выглядит эстетично, но и защищает от пятен и влаги. Встроенная подставка легко открывается и фиксируется.

Huawei MateBook Fold в конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя стоит 23 999 юаней (около 3 328 долларов). Версия с 2 ТБ памяти оценена в 26 999 юаней (примерно 3 744 доллара).

Напомним, во время тестирования новой широкополосной сети 10G, запущенной Huawei совместно с China Unicom в районе Сюнань, удалось достичь скорости загрузки почти 9,8 Гбит/с при задержке всего 3 миллисекунды. Это стало возможным благодаря внедрению технологии 50G PON, которая обновила архитектуру оптической сети и обеспечила переход для пользователей от гигабитного интернета до уровня в 10 Гбит/с.

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