HMD може повернути лінійку Nokia Asha з підтримкою 4G: що очікувати

Телефон Nokia Asha. Фото: кадри з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

HMD, схоже, готує повернення ще однієї моделі з минулого. Цього разу йдеться не про класичний кнопковий телефон, а про можливе відродження лінійки Nokia Asha.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMinfo.

Що помітили на сайті HMD

На глобальному сайті HMD помітили згадку про пристрій із модельним номером TA-1779. У дужках поруч із ним вказана назва HMD Asha 305.

Це дає підстави вважати, що виробник справді працює над новою версією моделі, яка раніше продавалася під брендом Nokia.

Поки що інформації про пристрій небагато. З відкритих даних відомо лише, що модель проходить сертифікацію. Серед технічних параметрів згадуються показник SAR та частота LTE B7.

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Саме підтримка LTE вказує на те, що це не буде просте перевидання старої Nokia Asha 305 з мінімальними змінами на кшталт нового роз'єму USB-C.

Найімовірніше, HMD готує компактний бюджетний телефон із сенсорним екраном і підтримкою 4G. Такий формат може стати проміжним варіантом між звичайним кнопковим телефоном і повноцінним Android-смартфоном.

Подібну ідею компанія вже тестувала у моделі HMD Touch 4G, яка поєднувала простий інтерфейс, сенсорне керування та базові сучасні функції.

Говорити про характеристики новинки поки зарано. Невідомо, яку операційну систему отримає HMD Asha 305, яким буде екран, камера, акумулятор, набір застосунків і ціна.

Також поки немає даних про країни, де пристрій з'явиться у продажу.

Чим запам'яталася оригінальна Nokia Asha 305

Оригінальна Nokia Asha 305 була представлена у 2012 році. Це був недорогий сенсорний телефон на платформі Series 40. Модель мала 3-дюймовий екран з роздільною здатністю 400x240 пікселів, 32 МБ оперативної пам'яті та 2-мегапіксельну камеру.

Телефон Nokia Asha 305. Фото: GSMchoice

Навіть на момент виходу телефон не претендував на звання потужного смартфона.

Головною ідеєю Nokia Asha 305 була доступність: Nokia намагалася запропонувати користувачам простий сенсорний телефон для дзвінків, повідомлень, інтернету та базових мультимедійних функцій.

Поки що HMD Asha 305 залишається неанонсованим пристроєм. Однак поява цієї назви в сертифікаційних даних свідчить, що компанія може готувати ще один ностальгійний реліз.

Раніше Новини.LIVE писали, що HMD остаточно припинила продаж смартфонів під брендом Nokia. Легендарна марка залишила помітний слід в історії мобільної індустрії не лише завдяки культовим моделям, а й завдяки сміливим дизайнерським рішенням, хоча не всі експерименти компанії виявилися успішними.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 1980-х, 1990-х та 2000-х роках Nokia не раз переосмислювала мобільні гаджети сміливими концептами та "невбиваними" корпусами. Багато з цих моделей стали не лише впізнаваними, а й одними з найуспішніших у своїх епохах, залишивши помітний слід в історії мобільного світу.