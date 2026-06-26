Ентузіаст модернізував легендарну Nokia 3210 і зробив її кращою, ніж 25 років тому

Кнопковий телефон Nokia 3210 в руках та логотип компаніїї Nokia. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Культова Nokia 3210 може повернутися не у вигляді сучасної копії, а як оновлений оригінал. Ентузіаст створює для телефона 1999 року нову плату, щоб зберегти старий дизайн, але додати сучасні можливості.

Про модернізацію класичної Nokia 3210 пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GRYOnline.plbeat.

Що саме хочуть змінити в Nokia 3210

Замість купівлі нових телефонів, які лише імітують класику, один із користувачів вирішив фактично заново зібрати оригінальну Nokia 3210 з оновленим внутрішнім наповненням.

Для моделі 1999 року він створює нову материнську плату. Завдяки цьому пристрій має зберегти свій зовнішній вигляд і монохромний дисплей, але отримати підтримку сучасніших технологій.

Серед головних оновлень — підтримка 4G-зв'язку та сумісність із сучасними акумуляторами.

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Nokia 3210 має статус справді культового телефона. Понад 20 років тому його знали майже всі, а сам пристрій був бажаним як для дорослих, так і для дітей. Від часу його виходу телефони сильно змінилися й перетворилися на мініатюрні комп'ютери, які люди постійно носять із собою.

Старі телефони дедалі частіше могли залишатися лише експонатами, зокрема через відключення сигналів, які вони могли підтримувати. Новий проєкт може частково змінити цю ситуацію.

На Reddit користувач briskspirit показав проєкт, над яким зараз працює. Йдеться про материнську плату для Nokia 3210. Її особливість у тому, що вона підходить до оригінального корпусу телефона.

Проєкт материнської плати для Nokia 3210. Фото: Reddit

Саме це відрізняє проєкт від Nokia 3210 4G 2024 року, яка візуально не була схожа на свій оригінальний прототип. Користувач briskspirit планує використати в проєкті оригінальний корпус Nokia 3210 з кнопками та дисплеєм. Зовні телефон має мати такий вигляд, ніби він залишився у 1999 році.

Нова материнська плата матиме 4G-модуль, що забезпечить зв'язок із сучасними передавачами. Також у телефоні використовуватиметься стандартний літій-іонний акумулятор.

Це означає, що власнику не доведеться шукати стару батарею на основі NiMH-елементів.

Раніше Новини.LIVE писали, що iPhone часто вважають головним символом сучасного смартфона, однак звання найпродаванішого мобільного телефона в історії належить не Apple. Рекорд досі утримують старі кнопкові моделі Nokia, які свого часу стали масовими завдяки простоті, доступній ціні та надійності.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 1980-х, 1990-х та 2000-х роках Nokia не раз переосмислювала мобільні гаджети сміливими концептами та "невбиваними" корпусами. Багато з цих моделей стали не лише впізнаваними, а й одними з найуспішніших у своїх епохах, залишивши помітний слід в історії мобільного світу.