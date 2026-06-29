HMD может вернуть линейку Nokia Asha с поддержкой 4G: чего ожидать

Телефон Nokia Asha. Фото: кадры из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

HMD, похоже, готовит возвращение ещё одной модели из прошлого. На этот раз речь идёт не о классическом кнопочном телефоне, а о возможном возрождении линейки Nokia Asha.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMinfo.

Что заметили на сайте HMD

На глобальном сайте HMD заметили упоминание об устройстве с модельным номером TA-1779. В скобках рядом с ним указано название HMD Asha 305.

Это дает основания полагать, что производитель действительно работает над новой версией модели, которая ранее продавалась под брендом Nokia.

Пока информации об устройстве немного. Из открытых данных известно лишь, что модель проходит сертификацию. Среди технических параметров упоминаются показатель SAR и частота LTE B7.

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Именно поддержка LTE указывает на то, что это не будет простое переиздание старой Nokia Asha 305 с минимальными изменениями вроде нового разъема USB-C.

Скорее всего, HMD готовит компактный бюджетный телефон с сенсорным экраном и поддержкой 4G. Такой формат может стать промежуточным вариантом между обычным кнопочным телефоном и полноценным Android-смартфоном.

Подобную идею компания уже тестировала в модели HMD Touch 4G, которая сочетала простой интерфейс, сенсорное управление и базовые современные функции.

Говорить о характеристиках новинки пока рано. Неизвестно, какую операционную систему получит HMD Asha 305, какими будут экран, камера, аккумулятор, набор приложений и цена.

Также пока нет данных о странах, где устройство появится в продаже.

Чем запомнилась оригинальная Nokia Asha 305

Оригинальная Nokia Asha 305 была представлена в 2012 году. Это был недорогой сенсорный телефон на платформе Series 40. Модель имела 3-дюймовый экран с разрешением 400x240 пикселей, 32 МБ оперативной памяти и 2-мегапиксельную камеру.

Телефон Nokia Asha 305. Фото: GSMchoice

Даже на момент выхода телефон не претендовал на звание мощного смартфона.

Главной идеей Nokia Asha 305 была доступность: Nokia пыталась предложить пользователям простой сенсорный телефон для звонков, сообщений, интернета и базовых мультимедийных функций.

Пока что HMD Asha 305 остается неанонсированным устройством. Однако появление этого названия в сертификационных данных свидетельствует о том, что компания может готовить еще один ностальгический релиз.

Ранее Новини.LIVE писали, что HMD окончательно прекратила продажу смартфонов под брендом Nokia. Легендарный бренд оставил заметный след в истории мобильной индустрии не только благодаря культовым моделям, но и благодаря смелым дизайнерским решениям, хотя не все эксперименты компании оказались успешными.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах Nokia не раз переосмысливала мобильные гаджеты с помощью смелых концепций и "неубиваемых" корпусов. Многие из этих моделей стали не только узнаваемыми, но и одними из самых успешных в свои эпохи, оставив заметный след в истории мобильного мира.