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Google відклав старт продажу Pixel 9a — у чому причина

27 березня 2025 15:59
Володимир Мололкін - редактор
Чому Google Pixel 9a не можна замовити — нові деталі про перегрів
Смартфон Google Pixel 9a в руках. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Компанія Google представила свій смартфон середнього сегмента Pixel 9a ще 19 березня. Зазвичай попередні замовлення стартують того ж дня, однак цього разу реліз несподівано перенесли на квітень. Пояснити затримку офіційно встигли лише згадкою про проблему з якістю компонентів, що нібито зачіпає невелику кількість телефонів.

Про це пише PhoneArena.

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У мережі з'явилося більш конкретне припущення. Відомий у Twitter/X інсайдер під ніком Tech Auntyji розповів про термінове відкликання одного відомого пристрою через серйозний перегрів, особливо в районі камери.

Хоча пряма згадка Pixel 9a не пролунала, все вказує саме на нього, адже серед нових смартфонів Google це єдиний топовий гаджет, який раптово прибрали з розгляду багатьох оглядачів. Також Tech Auntyji додав жартівливу підказку "Don't Google it" (не "гугліть" це), натякаючи, що йдеться саме про пристрій від Google.

Pixel 9a випадково з'явився у продажу в окремих регіонах ще до офіційної презентації. Завдяки цьому техноблогер Sahil Karoul отримав ранній зразок смартфона і показав, як під час бенчмарк-тесту його продуктивність знижується аж до 61% від максимальної — імовірно, через проблему з перегрівом.

Попри всі труднощі, вартість Pixel 9a залишиться на рівні 499 доларів, як і в попередньому поколінні. Наразі офіційної дати початку попередніх замовлень Pixel 9a Google ще не назвала, крім згадки про квітень та ймовірне виправлення перегріву оновленням ПЗ.

Нагадаємо, Google оновив функцію "Знайти мій пристрій". Тепер можна відстежувати не лише ваші Android-пристрої, а й геолокацію ваших друзів та членів родини.

Також ми писали, що Google розширює можливості функції Gemini Live. Штучний інтелект зможе надавати відповіді у реальному часі з можливістю "бачити" через екран та камеру вашого смартфона.

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