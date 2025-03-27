Почему Google Pixel 9a нельзя заказать — новые детали о перегреве

Смартфон Google Pixel 9a в руках. Фото: скриншот/YouTube

Компания Google представила свой смартфон среднего сегмента Pixel 9a еще 19 марта. Обычно предварительные заказы стартуют в тот же день, однако на этот раз релиз неожиданно перенесли на апрель. Объяснить задержку официально успели лишь упоминанием о проблеме с качеством компонентов, что якобы затрагивает небольшое количество телефонов.

Об этом пишет PhoneArena.

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В сети появилось более конкретное предположение. Известный в Twitter/X инсайдер под ником Tech Auntyji рассказал о срочном отзыве одного известного устройства из-за серьезного перегрева, особенно в районе камеры.

Дорогие мои, споры по поводу внезапного отзыва очень высокопрофильного телефона у многих рецензентов, очевидно, вращаются вокруг нагрева. Особенно в районе камеры. Должен вернуться в строй в апреле после обновления для исправления багов. Лично я пользуюсь спреем Хит-спрей для того же, дорогие мои. - Tech Auntyji (@techauntyji) 24 марта 2025 года

Хотя прямое упоминание Pixel 9a не прозвучало, все указывает именно на него, ведь среди новых смартфонов Google это единственный топовый гаджет, который внезапно убрали из рассмотрения многих обозревателей. Также Tech Auntyji добавил шуточную подсказку "Don't Google it" (не "гуглите" это), намекая, что речь идет именно об устройстве от Google.

Pixel 9a случайно появился в продаже в отдельных регионах еще до официальной презентации. Благодаря этому техноблогер Sahil Karoul получил ранний образец смартфона и показал, как во время бенчмарк-теста его производительность снижается вплоть до 61% от максимальной — вероятно, из-за проблемы с перегревом.

Несмотря на все трудности, стоимость Pixel 9a останется на уровне 499 долларов, как и в предыдущем поколении. Сейчас официальной даты начала предварительных заказов Pixel 9a Google еще не назвала, кроме упоминания об апреле и вероятном исправлении перегрева обновлением ПО.

Напомним, Google обновил функцию "Найти мое устройство". Теперь можно отслеживать не только ваши Android-устройства, но и геолокацию ваших друзей и членов семьи.

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