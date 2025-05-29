10 років Google Фото — 10 корисних порад для користувачів

Логотип Google Фото. Фото: Google

Google Фото виповнилося десять років, і за цей час сервіс виріс із простого сховища знімків у повноцінний мультимедійний центр. Сьогодні ним користуються понад 1,5 млрд людей на місяць, зберігаючи більше ніж дев'ять трильйонів фото й відео та виконуючи сотні мільйонів пошуків і редагувань щомісяця.

Про 10 порад на честь 10-річчя Google Фото написали в офіційному блозі Google.

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Що нового та як максимально використати можливості сервісу

Оновлений редактор — тепер усі інструменти редагування розташовані в одному вікні, а ШІ пропонує готові комбінації ефектів. Функції Reimagine й Auto frame, раніше доступні тільки в Magic Editor для Pixel 9, стають масовими. На Android вони з'являться вже наступного місяця, на iOS — трохи пізніше.

Миттєвий доступ до альбомів через QR-код дає змогу швидко ділитися знімками з людьми поруч або на великих заходах: достатньо засканувати код, щоб переглянути чи додати фото.

Інтерактивна карта "Місця" у розділі "Колекції" дозволяє подивитися, де саме були зроблені ваші знімки, і знову "пройтися" улюбленими маршрутами.

Точний пошук за описом працює з природними запитами типу "я в блискучій синій сукні" чи "Аліса на пляжі", якщо у "Люди й домашні улюбленці" підписати обличчя на фото.

Добірки "Краще за місяць" і "Підсумок року" автоматично формують персональні ретроспективи, даючи змогу швидко згадати найяскравіші моменти.

Монтажі highlight-відео створюються у кілька натискань: оберіть людей, подію чи місце — і сервіс змонтує короткий ролик із музикою.

Спільні альбоми з автооновленням дають родині й друзям миттєвий доступ до нових фото вибраних людей або тварин, навіть на цифрових фоторамках.

Контроль "Сітки" допомагає прибрати зі стрічки зайві скриншоти, меми чи серії схожих кадрів, щоб переглядати тільки найважливіше.

Налаштування "Спогадів" дозволяють приховувати небажані дати, людей або улюбленців і перемикатися між часовими й тематичними підбірками.

Функція "Звільнити місце" видаляє з пам'яті телефону ті файли, що вже збережені в хмарі, залишаючи їх доступними в Google Photos і звільняючи простір для нових спогадів.

Google обіцяє й надалі розширювати можливості сервісу, використовуючи штучний інтелект, аби зберігати, оживляти й ділитися найважливішими моментами життя було ще простіше.

Нагадаємо, багато хто використовує застосунок Google винятково для пошуку інформації. Хоча насправді він містить низку вбудованих функцій, здатних суттєво полегшити щоденне користування смартфоном і зробити його більш ефективним.

Також ми писали, що компанія Google почала впроваджувати рекламу у форматах AI Search та AI Overviews. За словами розробників, це нововведення покликане допомогти людям оперативніше знаходити актуальні товари, сервіси та бренди.