10 лет Google Фото — 10 полезных советов для пользователей

Логотип Google Фото. Фото: Google

Google Фото исполнилось десять лет, и за это время сервис вырос из простого хранилища снимков в полноценный мультимедийный центр. Сегодня им пользуются более 1,5 млрд человек в месяц, храня более девяти триллионов фото и видео и выполняя сотни миллионов поисков и редактирований ежемесячно.

О 10 советах в честь 10-летия Google Фото написали в официальном блоге Google.

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Что нового и как максимально использовать возможности сервиса

Обновленный редактор — теперь все инструменты редактирования расположены в одном окне, а ИИ предлагает готовые комбинации эффектов. Функции Reimagine и Auto frame, ранее доступные только в Magic Editor для Pixel 9, становятся массовыми. На Android они появятся уже в следующем месяце, на iOS — чуть позже.

Мгновенный доступ к альбомам через QR-код позволяет быстро делиться снимками с людьми рядом или на больших мероприятиях: достаточно отсканировать код, чтобы просмотреть или добавить фото.

Интерактивная карта "Места" в разделе "Коллекции" позволяет посмотреть, где именно были сделаны ваши снимки, и снова "пройтись" по любимым маршрутам.

Точный поиск по описанию работает с естественными запросами типа "я в блестящем синем платье" или "Алиса на пляже", если в "Люди и домашние любимцы" подписать лицо на фото.

Подборки "Лучшее за месяц" и "Итог года" автоматически формируют персональные ретроспективы, позволяя быстро вспомнить самые яркие моменты.

Монтажи highlight-видео создаются в несколько нажатий: выберите людей, событие или место — и сервис смонтирует короткий ролик с музыкой.

Общие альбомы с автообновлением дают семье и друзьям мгновенный доступ к новым фото выбранных людей или животных, даже на цифровых фоторамках.

Контроль "Сетки" помогает убрать из ленты лишние скриншоты, мемы или серии похожих кадров, чтобы просматривать только самое важное.

Настройки "Воспоминаний" позволяют скрывать нежелательные даты, людей или любимцев и переключаться между временными и тематическими подборками.

Функция "Освободить место" удаляет из памяти телефона те файлы, которые уже сохранены в облаке, оставляя их доступными в Google Photos и освобождая пространство для новых воспоминаний.

Google обещает и в дальнейшем расширять возможности сервиса, используя искусственный интеллект, чтобы сохранять, оживлять и делиться важнейшими моментами жизни было еще проще.

Напомним, многие используют приложение Google исключительно для поиска информации. Хотя на самом деле оно содержит ряд встроенных функций, способных существенно облегчить ежедневное пользование смартфоном и сделать его более эффективным.

Также мы писали, что компания Google начала внедрять рекламу в форматах AI Search и AI Overviews. По словам разработчиков, это нововведение призвано помочь людям оперативнее находить актуальные товары, сервисы и бренды.