У Google Earth додали безплатний авіасимулятор: як випробувати

Симулятор авіапольоту в Google Earth. Фото: кадр з відео/YouTube

Google Earth давно дозволяє розглядати планету з висоти, але тепер у вебверсії з'явився ще один спосіб "прогулятися" світом. Користувачі можуть запустити режим польоту й самостійно керувати рухом над мапою.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Hot Hardware.

Google Earth отримав режим Flight Simulator

У вебверсії Google Earth з'явився авіасимулятор. Для самого Google Earth це не зовсім нова функція, адже Flight Simulator ще з 2007 року існував як прихована "пасхалка" у десктопній версії сервісу.

Тепер режим польоту став доступним у вебверсії. Його можна запустити через меню "Інструменти", а керувати польотом — за допомогою миші або клавіатури.

У режимі польоту для керування використовуються стрілки на клавіатурі. Вони відповідають за напрям руху.

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Швидкість можна змінювати клавішами Page Up та Page Down, проте на нижчій швидкості деталям на мапі легше встигати завантажуватися.

Найкраще режим показує себе над гірською місцевістю. Такі ландшафти швидко набирають високу деталізацію й мають переконливий вигляд.

З густою міською забудовою ситуація складніша. Щільні урбаністичні райони не завжди встигають перейти у високу якість до того, як користувач уже пролітає повз них.

Новий режим не перетворює Google Earth на повноцінний Microsoft Flight Simulator. У симуляторі також не працює хмарний вигляд Google Earth.

Попри це, для безплатної функції режим є цікавим. Він також добре показує, чому високодеталізовані симулятори на кшталт Microsoft Flight Simulator або Forza Horizon 6 можуть бути настільки вимогливими до комп'ютера та мережі.

Як отримати реалістичніший вигляд

Новий Flight Simulator уже доступний у вебверсії Google Earth безплатно. Щоб отримати реалістичніше зображення, варто змінити тип базової мапи на Satellite.

У такому режимі користувач летітиме не над пласкою картою, а над супутниковими зображеннями з прив'язкою до рельєфу.

Раніше Новини.LIVE писали, що після скасування Google One дані з хмари не зникають одразу, однак акаунт повертається до безплатного ліміту в 15 ГБ. Якщо сховище перевищує цей обсяг, робота Gmail, Google Drive і Google Photos може бути обмежена, доки користувач не звільнить місце або не оформить нову підписку.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google готується вивести на ринок нове покоління розумних окулярів. На конференції Google I/O 2026 компанія розповіла про intelligent eyewear — окуляри на базі Android XR і Gemini.