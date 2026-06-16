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В Google Earth появился бесплатный режим авиасимулятора

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 14:24
В Google Earth добавили бесплатный авиасимулятор: как его опробовать
Симулятор авиаполета в Google Earth. Фото: кадр из видео/YouTube

Google Earth уже давно позволяет рассматривать планету с высоты, но теперь в веб-версии появился еще один способ "прогуляться" по миру. Пользователи могут запустить режим полета и самостоятельно управлять движением над картой.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Hot Hardware.

Google Earth получил режим Flight Simulator

В веб-версии Google Earth появился авиасимулятор. Для самого Google Earth это не совсем новая функция, ведь Flight Simulator еще с 2007 года существовал как скрытая "пасхалка" в десктопной версии сервиса.

Теперь режим полета стал доступен в веб-версии. Его можно запустить через меню "Инструменты", а управлять полетом — с помощью мыши или клавиатуры.

В режиме полета для управления используются стрелки на клавиатуре. Они отвечают за направление движения.

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Скорость можно изменять клавишами Page Up и Page Down, однако на более низкой скорости детали на карте легче успевают загружаться.

Лучше всего режим показывает себя над горной местностью. Такие ландшафты быстро набирают высокую детализацию и выглядят убедительно.

С густой городской застройкой ситуация сложнее. Плотные урбанистические районы не всегда успевают перейти в высокое качество до того, как пользователь уже пролетает мимо них.

Новый режим не превращает Google Earth в полноценный Microsoft Flight Simulator. В симуляторе также не работает облачный вид Google Earth.

Несмотря на это, для бесплатной функции режим является интересным. Он также хорошо показывает, почему высокодетализированные симуляторы вроде Microsoft Flight Simulator или Forza Horizon 6 могут быть настолько требовательными к компьютеру и сети.

Как получить более реалистичный вид

Новый Flight Simulator уже доступен в веб-версии Google Earth бесплатно. Чтобы получить более реалистичное изображение, стоит изменить тип базовой карты на Satellite.

В таком режиме пользователь будет лететь не над плоской картой, а над спутниковыми изображениями с привязкой к рельефу.

Ранее Новини.LIVE писали, что после отмены Google One данные из облака не исчезают сразу, однако аккаунт возвращается к бесплатному лимиту в 15 ГБ. Если хранилище превышает этот объем, работа Gmail, Google Drive и Google Photos может быть ограничена, пока пользователь не освободит место или не оформит новую подписку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Google готовится вывести на рынок новое поколение умных очков. На конференции Google I/O 2026 компания рассказала об intelligent eyewear — очках на базе Android XR и Gemini.

Google режим полета Google Earth
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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