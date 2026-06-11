Chrome може втратити підтримку блокувальників реклами: що зміниться

Логотип браузера Chrome на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Google продовжує відмову від стандарту Manifest V2 у браузері Chrome та рушії Chromium. Через це популярні блокувальники реклами, зокрема uBlock Origin та подібні розширення, можуть остаточно втратити можливість працювати у Chrome, Edge, Opera та інших браузерах на тій самій основі.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Neowin.

Що змінює Google

Google уже перевела Chrome на стандарт Manifest V3. Саме він поступово замінює Manifest V2 — стару систему, на якій працювали багато розширень, зокрема потужні блокувальники реклами.

До останнього часу розробники та частина користувачів могли примусово вмикати підтримку Manifest V2. Це дозволяло старим розширенням і далі працювати, навіть після переходу Chrome на новий стандарт.

Однак тепер Google почала прибирати параметри, які відповідали за таку підтримку. У тестовій версії Chrome 150 один із таких параметрів уже видалили, а в Chrome 151, за даними профільних порталів, мають зникнути ще кілька.

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Чому це важливо для блокувальників реклами

Багато популярних блокувальників реклами створені саме під Manifest V2. Серед них — uBlock Origin та інші розширення з подібним принципом роботи.

Після повного відключення Manifest V2 такі розширення більше не зможуть працювати у звичному вигляді. Частина розробників уже пропонує версії під Manifest V3, але вони можуть мати обмеження порівняно зі старими варіантами.

Проблема не лише в Chrome. Оскільки багато браузерів використовують рушій Chromium, зміни можуть зачепити Edge, Opera та інші рішення на тій самій кодовій базі. Вони теоретично можуть ще певний час підтримувати старі розширення самостійно, але після оновлення рушія зробити це стане складніше.

Яка є альтернатива для користувачів

Однією з альтернатив для користувачів, яким важлива підтримка старих блокувальників реклами, залишається Mozilla Firefox. Він працює не на Chromium, а на власному рушії Quantum і не залежить від кодової бази Google.

Це не означає, що всі користувачі одразу втратять можливість блокувати рекламу, але старі розширення на Manifest V2 поступово втрачатимуть підтримку, а вибір ефективних інструментів у Chromium-браузерах може змінитися.

Раніше Новини.LIVE писали, що Chrome залишається одним із найпопулярніших браузерів, однак він часто споживає багато оперативної пам'яті та ресурсів процесора. Якщо комп'ютер починає пригальмовувати під час роботи в інтернеті, варто звернути увагу на легші альтернативи, які менше навантажують систему.

Також Новини.LIVE розповідали, що користувачі Google Chrome помітили непомітне завантаження на пристрої локальної моделі штучного інтелекту Gemini Nano. Її розмір може сягати близько 4 ГБ, тому для частини користувачів це стало несподіваною проблемою з вільним місцем на диску.