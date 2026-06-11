Chrome может лишиться поддержки блокировщиков рекламы: что изменится

Логотип браузера Chrome на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Google продолжает отказ от стандарта Manifest V2 в браузере Chrome и движке Chromium. Из-за этого популярные блокировщики рекламы, в частности uBlock Origin и подобные расширения, могут окончательно утратить возможность работать в Chrome, Edge, Opera и других браузерах на той же основе.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Neowin.

Что меняет Google

Google уже перевела Chrome на стандарт Manifest V3. Именно он постепенно заменяет Manifest V2 — старую систему, на которой работали многие расширения, в частности мощные блокировщики рекламы.

До последнего времени разработчики и часть пользователей могли принудительно включать поддержку Manifest V2. Это позволяло старым расширениям продолжать работать даже после перехода Chrome на новый стандарт.

Однако теперь Google начала убирать параметры, отвечавшие за такую поддержку. В тестовой версии Chrome 150 один из таких параметров уже удалили, а в Chrome 151, по данным профильных порталов, должны исчезнуть еще несколько.

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Почему это важно для блокировщиков рекламы

Многие популярные блокировщики рекламы созданы именно под Manifest V2. Среди них — uBlock Origin и другие расширения с подобным принципом работы.

После полного отключения Manifest V2 такие расширения больше не смогут работать в привычном виде. Часть разработчиков уже предлагает версии под Manifest V3, но они могут иметь ограничения по сравнению со старыми вариантами.

Проблема не только в Chrome. Поскольку многие браузеры используют движок Chromium, изменения могут затронуть Edge, Opera и другие решения на той же кодовой базе. Теоретически они еще некоторое время могут поддерживать старые расширения самостоятельно, но после обновления движка сделать это станет сложнее.

Какая есть альтернатива для пользователей

Одной из альтернатив для пользователей, которым важна поддержка старых блокировщиков рекламы, остается Mozilla Firefox. Он работает не на Chromium, а на собственном движке Quantum и не зависит от кодовой базы Google.

Это не означает, что все пользователи сразу потеряют возможность блокировать рекламу, но старые расширения на Manifest V2 постепенно будут терять поддержку, а выбор эффективных инструментов в Chromium-браузерах может измениться.

Ранее Новини.LIVE писали, что Chrome остается одним из самых популярных браузеров, однако он часто потребляет много оперативной памяти и ресурсов процессора. Если компьютер начинает тормозить во время работы в интернете, стоит обратить внимание на более легкие альтернативы, которые меньше нагружают систему.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пользователи Google Chrome заметили незаметную загрузку на устройства локальной модели искусственного интеллекта Gemini Nano. Ее размер может достигать около 4 ГБ, поэтому для части пользователей это стало неожиданной проблемой со свободным местом на диске.