Chrome начал незаметно загружать Gemini Nano на 4 ГБ: как ее удалить

Пользователи Google Chrome заметили, что браузер начал незаметно загружать на устройства локальную модель искусственного интеллекта Gemini Nano. Ее размер может достигать около 4 ГБ, поэтому для части пользователей это стало неожиданной проблемой со свободным местом на диске.

О том, как ее удалить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ThatPrivacyGuy.

Что именно загружает Chrome

Речь идет о локальной ИИ-модели Gemini Nano, которую браузер может хранить без отдельного явного предупреждения. На ситуацию обратил внимание эксперт по вопросам онлайн-конфиденциальности That Privacy Guy.

По его словам, Chrome устанавливает на устройство модель искусственного интеллекта объемом около 4 ГБ. Он также отметил, что схема напоминает подход с Claude Desktop от Anthropic, но в данном случае речь идет о браузере с огромным количеством пользователей.

Главная претензия пользователей заключается не только в самом размере файлов, но и в том, что загрузка может происходить незаметно. Для владельцев ноутбуков или ПК с небольшим SSD дополнительные несколько гигабайт могут быть ощутимыми.

Кроме того, ситуация вызвала вопросы относительно прозрачности таких функций и того, насколько явно браузер должен уведомлять пользователя об установке локальных компонентов для ИИ.

Как отключить загрузку Gemini Nano в Chrome

Пользователи уже нашли способ убрать связанные с моделью файлы. Для начала нужно открыть Chrome и ввести в адресной строке:

chrome://flags

После этого следует найти и отключить следующие параметры:

Enables optimization guide on device.

Prompt API для Gemini Nano.

Prompt API for Gemini Nano with Multimodal Input.

Для каждого из них нужно выбрать значение Disabled.

После отключения соответствующих параметров можно удалить файл weights.bin, который хранится в папке Chrome. На Windows путь к нему имеет следующий вид:

C:/Пользователи/Имя пользователя/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/OptGuideOnDeviceModel/

В этой папке нужно найти файл weights.bin и удалить его.

