Chrome начал незаметно загружать Gemini Nano на 4 ГБ: как ее удалить

Chrome незаметно загружает локальную ИИ-модель на 4 ГБ: как ее удалить
Пользователи Google Chrome заметили, что браузер начал незаметно загружать на устройства локальную модель искусственного интеллекта Gemini Nano. Ее размер может достигать около 4 ГБ, поэтому для части пользователей это стало неожиданной проблемой со свободным местом на диске.
О том, как ее удалить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ThatPrivacyGuy.
Что именно загружает Chrome
Речь идет о локальной ИИ-модели Gemini Nano, которую браузер может хранить без отдельного явного предупреждения. На ситуацию обратил внимание эксперт по вопросам онлайн-конфиденциальности That Privacy Guy.
По его словам, Chrome устанавливает на устройство модель искусственного интеллекта объемом около 4 ГБ. Он также отметил, что схема напоминает подход с Claude Desktop от Anthropic, но в данном случае речь идет о браузере с огромным количеством пользователей.
Главная претензия пользователей заключается не только в самом размере файлов, но и в том, что загрузка может происходить незаметно. Для владельцев ноутбуков или ПК с небольшим SSD дополнительные несколько гигабайт могут быть ощутимыми.
Кроме того, ситуация вызвала вопросы относительно прозрачности таких функций и того, насколько явно браузер должен уведомлять пользователя об установке локальных компонентов для ИИ.
Как отключить загрузку Gemini Nano в Chrome
Пользователи уже нашли способ убрать связанные с моделью файлы. Для начала нужно открыть Chrome и ввести в адресной строке:
chrome://flags
После этого следует найти и отключить следующие параметры:
- Enables optimization guide on device.
- Prompt API для Gemini Nano.
- Prompt API for Gemini Nano with Multimodal Input.
Для каждого из них нужно выбрать значение Disabled.
После отключения соответствующих параметров можно удалить файл weights.bin, который хранится в папке Chrome. На Windows путь к нему имеет следующий вид:
C:/Пользователи/Имя пользователя/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/OptGuideOnDeviceModel/
В этой папке нужно найти файл weights.bin и удалить его.
Ранее Новини.LIVE писали, что Google Chrome сохраняет часть данных с сайтов, чтобы страницы быстрее открывались при повторном посещении. При этом со временем кэш может разрастаться, устаревать или вызывать сбои, из-за чего браузер начинает работать медленнее и менее стабильно.
Также Новини.LIVE рассказывали, что Google запускает в Chrome новую функцию для сохранения любимых команд Gemini и их повторного использования на разных страницах. Благодаря этому ИИ-запросы можно превращать в "Skills" и запускать в один клик без необходимости каждый раз вводить их вручную.