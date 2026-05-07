Chrome почав непомітно завантажувати Gemini Nano на 4 ГБ: як її видалити

Браузер Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Reuters

Користувачі Google Chrome помітили, що браузер почав непомітно завантажувати на пристрої локальну модель штучного інтелекту Gemini Nano. Її розмір може сягати близько 4 ГБ, тому для частини користувачів це стало несподіваною проблемою з вільним місцем на диску.

Про те, як її видалити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ThatPrivacyGuy.

Що саме завантажує Chrome

Йдеться про локальну ШІ-модель Gemini Nano, яку браузер може зберігати без окремого явного попередження. На ситуацію звернув увагу експерт із питань онлайн-конфіденційності That Privacy Guy.

За його словами, Chrome встановлює на пристрій модель штучного інтелекту обсягом близько 4 ГБ. Він також зазначив, що схема нагадує підхід із Claude Desktop від Anthropic, але в цьому випадку йдеться про браузер із величезною кількістю користувачів.

Головна претензія користувачів полягає не лише в самому розмірі файлів, а й у тому, що завантаження може відбуватися непомітно. Для власників ноутбуків або ПК із невеликим SSD додаткові кілька гігабайтів можуть бути відчутними.

Читайте також:

Крім того, ситуація викликала питання щодо прозорості таких функцій і того, наскільки явно браузер має повідомляти користувача про встановлення локальних компонентів для ШІ.

Як вимкнути завантаження Gemini Nano в Chrome

Користувачі вже знайшли спосіб прибрати пов'язані з моделлю файли. Для початку потрібно відкрити Chrome і ввести в адресному рядку:

chrome://flags

Після цього слід знайти й вимкнути такі параметри:

Enables optimization guide on device.

Prompt API for Gemini Nano.

Prompt API for Gemini Nano with Multimodal Input.

Для кожного з них потрібно вибрати значення Disabled.

Після вимкнення відповідних параметрів можна видалити файл weights.bin, який зберігається в папці Chrome. На Windows шлях до нього має такий вигляд:

C:/Користувачі/Ім'я користувача/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/OptGuideOnDeviceModel/

У цій папці потрібно знайти файл weights.bin і видалити його.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google Chrome зберігає частину даних із сайтів, аби сторінки швидше відкривалися під час повторного відвідування. Водночас із часом кеш може розростатися, застарівати або спричиняти збої, через що браузер починає працювати повільніше й менш стабільно.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google запускає в Chrome нову функцію для збереження улюблених команд Gemini та їх повторного використання на різних сторінках. Завдяки цьому ШІ-запити можна перетворювати на "Skills" і запускати в один клік без потреби щоразу вводити їх вручну.