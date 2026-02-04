Facebook виповнилося 22 роки — як соцмережа змінила інтернет

Логотип Facebook на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Сьогодні, 4 лютого 2026 року Facebook відзначає 22-річчя. За цей час платформа пройшла шлях від студентського сайту до одного з найвпливовіших цифрових сервісів у світі.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як створювалася соцмережа і досягла успіхів.

Реклама

Читайте також:

Як усе починалося і чому Facebook так швидко виріс

Історія мережі стартувала 4 лютого 2004 року, коли студент Гарвардського університету Марк Цукерберг запустив сайт TheFacebook. Спочатку він був доступний лише для гарвардських студентів, але вже протягом першого місяця на платформі зареєструвалася понад половина університету. До розвитку проєкту невдовзі долучилися однокурсники Цукерберга — Дастін Московіц, який відповідав за програмну частину, та Кріс Х'юз, який займався просуванням.

Інтерфейс соцмережі Facebook у 2004 році. Фото: кадр з відео/YouTube

Студентський успіх швидко перетворився на масштабування: спершу мережу відкрили для інших університетів Ліги Плюща, згодом — для більшості навчальних закладів США та Канади. У 2005 році з назви прибрали артикль "The", і платформа стала відомою як Facebook. Того ж року домен facebook.com придбали за 200 тисяч доларів.

Важливим кроком до глобального зростання стало відкриття реєстрації для всіх користувачів інтернету віком від 13 років — це сталося 26 вересня 2006 року. Після цього аудиторія почала зростати ще швидше, а у жовтні 2007 року Microsoft придбала 1,6% акцій Facebook за 240 млн доларів, оцінивши компанію у 15 млрд доларів.

У 2008 році Facebook відкрив міжнародний офіс у Дубліні, що підсилило глобальну присутність платформи. У 2012 році компанія придбала Instagram за 1 млрд доларів, розширивши вплив у сегменті соціальних медіа.

Паралельно з ростом Facebook стикався з кризами, позовами та хвилями критики щодо конфіденційності. Один із перших гучних конфліктів виник невдовзі після запуску: брати Вінклвосс звинуватили Цукерберга у привласненні ідеї. Суперечка завершилася мировою угодою, за якою вони отримали 65 млн доларів.

Попри труднощі платформа регулярно додавала інструменти, які стали звичними для щоденного користування: стрічку новин, групи, події та чат.

В Україні Facebook став одним із ключових майданчиків для спілкування, обміну новинами та самоорганізації спільнот. За останніми даними у звіті Digital 2026 Global Overview, наприкінці 2025 року кількість українських користувачів становила 14,2 млн користувачів.

Окремою віхою став 2021 рік, коли компанія провела ребрендинг і змінила назву на Meta Platforms, Inc. Цей крок відображав новий фокус корпорації на розвитку метавсесвіту — віртуального середовища, де люди можуть взаємодіяти в реальному часі через аватари.

Нагадаємо, міжнародна група позивачів звернулася до суду з позовом проти Meta Platforms Inc., звинувативши компанію в нібито введенні користувачів в оману щодо рівня приватності та безпеки чатів у WhatsApp. У Meta ці звинувачення відкидають і називають поданий позов безпідставним.

Також ми писали, що Meta відмовилася від нативного застосунку WhatsApp для Windows 11, замінивши його WebView2-обгорткою, яка фактично запускає вебверсію сервісу. Тестування показало, що після такого переходу месенджер стабільно займає близько 1 ГБ оперативної пам'яті та працює повільніше, ніж попередня версія.