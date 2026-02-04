Facebook исполнилось 22 года — как соцсеть изменила интернет

Логотип Facebook на экране смартфона. Фото: Unsplash

Сегодня, 4 февраля 2026 года Facebook отмечает 22-летие. За это время платформа прошла путь от студенческого сайта до одного из самых влиятельных цифровых сервисов в мире.

Как все начиналось и почему Facebook так быстро вырос

История сети стартовала 4 февраля 2004 года, когда студент Гарвардского университета Марк Цукерберг запустил сайт TheFacebook. Сначала он был доступен только для гарвардских студентов, но уже в течение первого месяца на платформе зарегистрировалось более половины университета. К развитию проекта вскоре присоединились однокурсники Цукерберга — Дастин Московиц, который отвечал за программную часть, и Крис Хьюз, который занимался продвижением.

Студенческий успех быстро превратился в масштабирование: сначала сеть открыли для других университетов Лиги Плюща, впоследствии — для большинства учебных заведений США и Канады. В 2005 году из названия убрали артикль "The", и платформа стала известной как Facebook. В том же году домен facebook.com приобрели за 200 тысяч долларов.

Важным шагом к глобальному росту стало открытие регистрации для всех пользователей интернета в возрасте от 13 лет — это произошло 26 сентября 2006 года. После этого аудитория начала расти еще быстрее, а в октябре 2007 года Microsoft приобрела 1,6% акций Facebook за 240 млн долларов, оценив компанию в 15 млрд долларов.

В 2008 году Facebook открыл международный офис в Дублине, что усилило глобальное присутствие платформы. В 2012 году компания приобрела Instagram за 1 млрд долларов, расширив влияние в сегменте социальных медиа.

Параллельно с ростом Facebook сталкивался с кризисами, исками и волнами критики в отношении конфиденциальности. Один из первых громких конфликтов возник вскоре после запуска: братья Винклвосс обвинили Цукерберга в присвоении идеи. Спор завершился мировым соглашением, по которому они получили 65 млн долларов.

Несмотря на трудности платформа регулярно добавляла инструменты, которые стали привычными для ежедневного пользования: ленту новостей, группы, события и чат.

В Украине Facebook стал одной из ключевых площадок для общения, обмена новостями и самоорганизации сообществ. По последним данным в отчете Digital 2026 Global Overview, в конце 2025 года количество украинских пользователей составляло 14,2 млн пользователей.

Отдельной вехой стал 2021 год, когда компания провела ребрендинг и сменила название на Meta Platforms, Inc. Этот шаг отражал новый фокус корпорации на развитии метавселенной — виртуальной среды, где люди могут взаимодействовать в реальном времени через аватары.

