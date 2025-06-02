Компактні смартфони скоро зникнуть з ринку — чому в цьому винна Apple

Компактний смартфон Google Pixel 9a в руках. Фото: скриншот/YouTube

Чутки про базову модель iPhone 17 із більшим, ніж раніше, дисплеєм 6,3 дюйма можуть кардинально змінити весь ринок. Якщо Apple відмовиться від компактного формфактора, інші виробники, зазвичай наслідуючи її кроки, теж перестануть випускати маленькі телефони.

Про це пише Android Police.

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Наступник 6,1-дюймового iPhone 16 отримає 6,3-дюймову панель. Таким чином, базовий iPhone 17 зрівняється за діагоналлю з моделлю Pro і вперше матиме дисплей із частотою 120 Гц та режим "always-on". Минулого року Apple вже збільшила екрани своєї Pro-пари, але залишила стандартний iPhone 16 компактним. Тепер, видається, компанія вирішила остаточно "піти у великий формат".

Історія повторюється: коли Apple змінює дизайн чи функції, індустрія зрештою підлаштовується. Тож очікується, що Android-бренди, які й так поступово переходять на габаритніші корпуси, можуть остаточно згорнути лінійки крихітних флагманів на кшталт Asus Zenfone 10 або Google Pixel 8. Якщо це станеться, шанувальники невеликих телефонів ризикують залишитися без вибору, адже навіть Sony вже замислюється над переглядом своїх підходів, а Samsung може стати останнім глобальним виробником Android-пристроїв, що пропонує "усі розміри".

Apple поки офіційно не підтвердила характеристики iPhone 17. Компанія традиційно представить новинки у вересні. Якщо витік справдиться, галузь отримає черговий сигнал: великий екран став новою нормою, а компактність — радше винятком. Для користувачів це означає кращу плавність інтерфейсу та додаткові функції, але також — потенційний кінець епохи телефонів, які зручно лягають у маленьку долоню чи кишеню.

Нагадаємо, компактні смартфони довгий час мали стабільну нішу серед користувачів, які цінували зручність у використанні однією рукою та легкість у кишені. Але у 2025 році такі моделі втрачають актуальність не через зменшення попиту, а через надто великі технологічні компроміси.

Також ми писали, що Apple розглядала можливість випуску моделі iPhone 17 Air як найтоншого смартфона бренду з великим дисплеєм діагоналлю 6,9 дюйма. Однак через ризик деформації конструкції компанія вирішила зупинитися на меншому, але стабільнішому варіанті — екрані на 6,6 дюйма.