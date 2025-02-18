Компактні смартфони не мають сенсу — 5 причин не купувати такий пристрій у 2025 році

Смартфон iPhone 12 mini в руках. Фото: Unsplash

Протягом багатьох років маленькі телефони мали свою віддану аудиторію — людей, які прагнули компактного пристрою для однієї руки, який не тягне кишеню або пальці. Однак у 2025 році маленькі телефони більше не мають сенсу. І не тому, що люди не хочуть їх, а тому, що компроміси занадто великі. Від автономності та теплового управління до оптимізації додатків і ефективності мережі — маленькі телефони програють у боротьбі із сучасними технологіями.

Про це розповідає Gizmochina.

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Автономність — найбільший компроміс

Основною проблемою маленьких телефонів є їхня автономність. Оскільки акумулятори залежать від розміру корпусу, менші телефони не можуть забезпечити таку ж тривалість роботи, як більші моделі. Навіть з новими чипами та покращеннями в хімії батарей компактні телефони не здатні зрівнятися з більшими. Наприклад, iPhone 13 Mini не міг конкурувати з більшими моделями в плані тривалості роботи.

Теплові обмеження та зниження продуктивності

Майже всі маленькі телефони стикаються з проблемою так званого тротлінгу, коли під час навантажень процесор нагрівається та знижує частоту. Малі корпуси не дозволяють ефективно розсіювати тепло, а тому виникає ризик зниження продуктивності під час ігор, обробки зображень або рендерингу відео.

Проблеми з 5G та Wi-Fi

Через обмежене розташування антен реалізувати стабільне та ефективне підключення до 5G у маленьких телефонах важче. Хоча в Україні технологія 5G ще не розповсюджена, вона активно тестується, тому в перспективі проблеми зі зв'язком можуть стати значною проблемою.

Нові технології, як-от Wi-Fi 7 та mmWave 5G, також важче реалізувати в компактних корпусах.

Розвиток програмного забезпечення та додатків

Сучасні додатки орієнтовані на великі екрани, і на маленьких телефонах інтерфейс часто виглядає затісно та незручно. Хоча деякі додатки мають можливість масштабування, загальний досвід на маленьких телефонах не такий комфортний, як на більших моделях.

Споживчі тренди змінюються

Зараз маленькі телефони більше є нішею, ніж масовим ринком. Колись 6-дюймові екрани вважалися гігантськими, й пристрої з такими дисплеями називали "фаблетами", відлякуючи потенційних покупців. Проте зараз навпаки — здебільшого перевагу віддають більшим екранам, а зростання популярності складаних смартфонів лише ускладнює ситуацію для компактних пристроїв.

Навіть Apple зі своїми моделями mini відмовилася від цієї концепції, припинивши випуск маленьких смартфонів.

Маленькі телефони еволюціонують, а не зникають

Може здатися, що маленькі телефони потрохи зникають з ринку, проте це не зовсім так. Вони поступово еволюціонують, отримуючи зменшені розміри, адаптовані до вимог ринку. Попри це, більші пристрої досі мають перевагу в автономності, продуктивності та зручності перегляду контенту на великому екрані.

Нагадаємо, раніше купівля нового смартфона означала величезний стрибок у технологіях, які отримує користувач, і був сенс оновлюватися кожного року зі стрімким розвитком корисних функцій. Зараз тенденція змінилася, і витрачати щороку гроші на новітні пристрої немає сенсу.

Також ми писали, що виробники смартфонів активно впроваджують тренди у смартфонах, про які зазвичай ніхто не просив. Більшість з них здаються зайвими, а деякі навіть можуть нашкодити користувачу.