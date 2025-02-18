Компактные смартфоны не имеют смысла — 5 причин не покупать такое устройство в 2025 году

Смартфон iPhone 12 mini в руках. Фото: Unsplash

В течение многих лет маленькие телефоны имели свою преданную аудиторию — людей, которые стремились к компактному устройству для одной руки, не тянущее карман или пальцы. Однако в 2025 году маленькие телефоны больше не имеют смысла. И не потому, что люди не хотят их, а потому, что компромиссы слишком велики. От автономности и теплового управления до оптимизации приложений и эффективности сети — маленькие телефоны проигрывают в борьбе с современными технологиями.

Об этом рассказывает Gizmochina.

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Автономность — самый большой компромисс

Основной проблемой маленьких телефонов является их автономность. Поскольку аккумуляторы зависят от размера корпуса, меньшие телефоны не могут обеспечить такую же продолжительность работы, как большие модели. Даже с новыми чипами и улучшениями в химии батарей компактные телефоны не способны сравниться с большими. Например, iPhone 13 Mini не мог конкурировать с более крупными моделями в плане продолжительности работы.

Тепловые ограничения и снижение производительности

Почти все маленькие телефоны сталкиваются с проблемой так называемого троттлинга, когда во время нагрузок процессор нагревается и снижает частоту. Малые корпуса не позволяют эффективно рассеивать тепло, а потому возникает риск снижения производительности во время игр, обработки изображений или рендеринга видео.

Проблемы с 5G и Wi-Fi

Из-за ограниченного расположения антенн реализовать стабильное и эффективное подключение к 5G в маленьких телефонах труднее. Хотя в Украине технология 5G еще не распространена, она активно тестируется, поэтому в перспективе проблемы со связью могут стать значительной проблемой.

Новые технологии, такие как Wi-Fi 7 и mmWave 5G, также труднее реализовать в компактных корпусах.

Развитие программного обеспечения и приложений

Современные приложения ориентированы на большие экраны, и на маленьких телефонах интерфейс часто выглядит тесно и неудобно. Хотя некоторые приложения имеют возможность масштабирования, общий опыт на маленьких телефонах не такой комфортный, как на больших моделях.

Потребительские тренды меняются

Сейчас маленькие телефоны больше являются нишей, чем массовым рынком. Когда-то 6-дюймовые экраны считались гигантскими, и устройства с такими дисплеями называли "фаблетами", отпугивая потенциальных покупателей. Однако сейчас наоборот — в основном предпочтение отдают большим экранам, а рост популярности складных смартфонов только усложняет ситуацию для компактных устройств.

Даже Apple со своими моделями mini отказалась от этой концепции, прекратив выпуск маленьких смартфонов.

Маленькие телефоны эволюционируют, а не исчезают

Может показаться, что маленькие телефоны понемногу исчезают с рынка, однако это не совсем так. Они постепенно эволюционируют, получая уменьшенные размеры, адаптированные к требованиям рынка. Несмотря на это, большие устройства до сих пор имеют преимущество в автономности, производительности и удобстве просмотра контента на большом экране.

Напомним, ранее покупка нового смартфона означала огромный скачок в технологиях, которые получает пользователь, и был смысл обновляться каждый год со стремительным развитием полезных функций. Сейчас тенденция изменилась, и тратить каждый год деньги на новейшие устройства нет смысла.

Также мы писали, что производители смартфонов активно внедряют тренды в смартфонах, о которых обычно никто не просил. Большинство из них кажутся лишними, а некоторые даже могут навредить пользователю.