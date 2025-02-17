Чому не варто оновлювати смартфон кожного року — чотири основні причини

Розпакування нового смартфона. Фото: Unsplash

Колись був сенс оновлювати свій смартфон кожного року через постійні інновації та цікаві рішення. Зараз така стратегія вже не приваблює, і на це є кілька важливих причин.

Про це розповідає Android Police.

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Поступові оновлення вже не варті грошей

Сьогодні вже не буває великих стрибків у дизайні, продуктивності чи якості дисплеїв. Зміни майже непомітні.

Продуктивність сповільнилася, але сучасні смартфони досить швидкі для звичайного використання. Щодо процесора, то він впливає на батарею, але більшість флагманів має батарею, що витримує цілий день.

Більшість смартфонів використовують OLED-екрани з високими частотами оновлення, тому оновлення на телефон із незначними поліпшеннями дисплея не має сенсу. Камери, попри збільшену кількість мегапікселів, не дають суттєвих покращень через маленькі датчики.

Флагмани стали дуже дорогими

Раніше флагмани можна було придбати за 499 доларів, а передовий на той час Galaxy S6 Edge коштував 700 доларів. Сьогодні ж ціни на флагмани перевищують 1 200 доларів, а на складні телефони — 1 500 доларів.

Витратити більше тисячі доларів, коли смартфони не розвиваються кардинально, здається поганою інвестицією. Флагман минулого покоління все ще працює швидко та робить чудові знімки. Якщо у вас старіший смартфон, можливо, потрібно лише замінити батарею.

Довгострокова підтримка програмного забезпечення для флагманів

Раніше виробники Android обіцяли лише два роки оновлень. Тепер Google та Samsung надають до семи років оновлень. Тому витрачати тисячу доларів на телефон із мінімальними покращеннями стає нерозумно, коли знаєш, що твій смартфон отримуватиме оновлення протягом кількох років.

Виробники стали ледачими

Замість інновацій в апаратному забезпеченні вони зосереджуються на штучному інтелекті. Останні революційні зміни в смартфонах не відбуваються, а нові програмні функції часто не дають значних покращень.

Нагадаємо, виробники смартфонів постійно впроваджують нові деталі у дизайні або функції, про які зазвичай ніхто не просив. Більшість з них не приносять користі, а деякі навіть можуть нашкодити користувачу.

Також ми писали, що, орієнтуючись на власні пріоритети, користувачі прагнуть отримати максимум при купівлі нового телефона. Проте не всі вони використовують потенціал своїх смартфонів, потрапляючи у пастку до виробників, які підігрівають інтерес, підвищуючи цінник.