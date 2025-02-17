Почему не стоит обновлять смартфон каждый год — четыре основные причины

Распаковка нового смартфона. Фото: Unsplash

Когда-то был смысл обновлять свой смартфон каждый год из-за постоянных инноваций и интересных решений. Сейчас такая стратегия уже не привлекает, и на это есть несколько важных причин.

Об этом рассказывает Android Police.

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Постепенные обновления уже не стоят денег

Сегодня уже не бывает больших скачков в дизайне, производительности или качестве дисплеев. Изменения почти незаметны.

Производительность замедлилась, но современные смартфоны достаточно быстрые для обычного использования. Что касается процессора, то он влияет на батарею, но большинство флагманов имеет батарею, которая выдерживает целый день.

Большинство смартфонов используют OLED-экраны с высокими частотами обновления, поэтому обновление на телефон с незначительными улучшениями дисплея не имеет смысла. Камеры, несмотря на увеличенное количество мегапикселей, не дают существенных улучшений из-за маленьких датчиков.

Флагманы стали очень дорогими

Ранее флагманы можно было приобрести за 499 долларов, а передовой на то время Galaxy S6 Edge стоил 700 долларов. Сегодня цены на флагманы превышают 1 200 долларов, а на складные телефоны — 1 500 долларов.

Потратить больше тысячи долларов, когда смартфоны не развиваются кардинально, кажется плохой инвестицией. Флагман прошлого поколения все еще работает быстро и делает отличные снимки. Если у вас более старый смартфон, возможно, нужно только заменить батарею.

Долгосрочная поддержка программного обеспечения для флагманов

Ранее производители Android обещали только два года обновлений. Теперь Google и Samsung предоставляют до семи лет обновлений. Поэтому тратить тысячу долларов на телефон с минимальными улучшениями становится глупо, когда знаешь, что твой смартфон будет получать обновления в течение нескольких лет.

Производители стали ленивыми

Вместо инноваций в аппаратном обеспечении они сосредотачиваются на искусственном интеллекте. Последние революционные изменения в смартфонах не происходят, а новые программные функции часто не дают значительных улучшений.

Напомним, производители смартфонов постоянно внедряют новые детали в дизайне или функции, о которых обычно никто не просил. Большинство из них не приносят пользы, а некоторые даже могут навредить пользователю.

Также мы писали, что, ориентируясь на собственные приоритеты, пользователи стремятся получить максимум при покупке нового телефона. Однако не все они используют потенциал своих смартфонов, попадая в ловушку к производителям, которые подогревают интерес, повышая ценник.