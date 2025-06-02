Компактные смартфоны скоро исчезнут с рынка — почему в этом виновата Apple

Компактный смартфон Google Pixel 9a в руках. Фото: скриншот/YouTube

Слухи о базовой модели iPhone 17 с большим, чем раньше, дисплеем 6,3 дюйма могут кардинально изменить весь рынок. Если Apple откажется от компактного форм-фактора, другие производители, обычно следуя ее шагам, тоже перестанут выпускать маленькие телефоны.

Об этом пишет Android Police.

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Преемник 6,1-дюймового iPhone 16 получит 6,3-дюймовую панель. Таким образом, базовый iPhone 17 сравняется по диагонали с моделью Pro и впервые будет иметь дисплей с частотой 120 Гц и режим "always-on". В прошлом году Apple уже увеличила экраны своей Pro-пары, но оставила стандартный iPhone 16 компактным. Теперь, кажется, компания решила окончательно "уйти в большой формат".

История повторяется: когда Apple меняет дизайн или функции, индустрия в конце концов подстраивается. Поэтому ожидается, что Android-бренды, которые и так постепенно переходят на более габаритные корпуса, могут окончательно свернуть линейки крошечных флагманов вроде Asus Zenfone 10 или Google Pixel 8. Если это произойдет, поклонники небольших телефонов рискуют остаться без выбора, ведь даже Sony уже задумывается над пересмотром своих подходов, а Samsung может стать последним глобальным производителем Android-устройств, предлагающим "все размеры".

Apple пока официально не подтвердила характеристики iPhone 17. Компания традиционно представит новинки в сентябре. Если утечка оправдается, отрасль получит очередной сигнал: большой экран стал новой нормой, а компактность — скорее исключением. Для пользователей это означает лучшую плавность интерфейса и дополнительные функции, но также — потенциальный конец эпохи телефонов, которые удобно ложатся в маленькую ладонь или карман.

Напомним, компактные смартфоны долгое время имели стабильную нишу среди пользователей, которые ценили удобство в использовании одной рукой и легкость в кармане. Но в 2025 году такие модели теряют актуальность не из-за уменьшения спроса, а из-за слишком больших технологических компромиссов.

Также мы писали, что Apple рассматривала возможность выпуска модели iPhone 17 Air как самого тонкого смартфона бренда с большим дисплеем диагональю 6,9 дюйма. Однако из-за риска деформации конструкции компания решила остановиться на меньшем, но более стабильном варианте — экране на 6,6 дюйма.