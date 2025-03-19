Гра, створена ШІ за 3 години, приносить 90 тис. доларів щомісяця — як це можливо

Кадр з гри Fly Pieter, зробленої за допомогою ШІ. Фото: скриншот

Підприємець Пітер Левелс з Голландії запустив у браузері авіасимулятор Fly Pieter, який за перший місяць приніс йому понад 90 тис. доларів доходу. Найцікавіше те, що код для гри повністю написаний штучним інтелектом.

Історією розробки Пітер Левелс поділився у своєму профілі на X.

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Левелс розповідає у своєму профілі, що він ніколи не займався розробкою ігор, але у створенні Fly Pieter йому допоміг штучний інтелект, а саме метод "вайб-кодингу" — розробник просто описує роботу програми текстом, а чатбот пише за нього код. Він використовував модель Claude Sonnet 3.7, а на створення першого прототипу, що працює, йому знадобилося лише 3 години. З того часу Пітер постійно оновлює гру, додаючи нові функції та виправляючи баги.

Монетизація авіасимулятора відбувається за допомогою продажу внутрішньоігрових предметів і реклами. Наприклад, можна купити літак F-16 за 29,99 долара.

Літак F-16 за 30 доларів у грі Fly Pieter. Фото: скриншот

Проєктом зацікавився Ілон Маск, який зробив ретвіт посту Пітера про вихід гри, чим надихнув й інших розробників. Завдяки цьому у грі можна помітити бульбашки, планети та інші об'єкти з посиланнями на інші сервіси зі штучним інтелектом, які платять за рекламне місце в грі. У перший тиждень розробник заробив тисячу доларів, а згодом дохід зріс до близько 90 тис. доларів на місяць.

Спільнота веде активну дискусію, в якій одні вважають, що Левелса не можна називати справжнім розробником, оскільки він не пише код самостійно. Водночас інші вважають, що він новатор, який заробляє більше, ніж більшість традиційних розробників.

Якщо Пітера не можна назвати справжнім розробником та програмістом, він є справжнім бізнесменом. Колись він поставив собі за мету розробити 12 стартапів за 12 місяців, і більшість з них стали успішними, які досі приносять йому значний дохід.

Сам хлопець впевнений, що хоча ШІ не здатний замінити людський смак, інтуїцію та розуміння структури коду, розробникам у майбутньому потрібно зосереджуватися не лише на написанні коду, а й на креативному мисленні.

Нагадаємо, вчені витратили 10 років, щоб з'ясувати, як супербактерії набувають стійкості до антибіотиків, та висунули гіпотезу. Не надаючи даних своїх досліджень, вони запитали штучний інтелект від Google, як розв'язати цю проблему, і інструмент надав їм правильну відповідь лише за два дні.

Також ми писали, що в Китаї представили першого автономного агента зі штучним інтелектом Manus. На відміну від популярних аналогів, він може самостійно приймати рішення, не отримуючи вказівок від людей.