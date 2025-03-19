Игра, созданная ИИ за 3 часа, приносит 90 тыс. долларов ежемесячно — как это возможно

Кадр из игры Fly Pieter, сделанной с помощью ИИ. Фото: скриншот

Предприниматель Питер Левелс из Голландии запустил в браузере авиасимулятор Fly Pieter, который за первый месяц принес ему более 90 тыс. долларов дохода. Самое интересное то, что код игры полностью написан искусственным интеллектом.

Историей разработки Питер Левелс поделился в своем профиле на X.

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Левелс рассказывает в своем профиле, что он никогда не занимался разработкой игр, но в создании Fly Pieter ему помог искусственный интеллект, а именно метод "вайб-кодинга" — разработчик просто описывает работу программы текстом, а чат-бот пишет за него код. Он использовал модель Claude Sonnet 3.7, а на создание первого работающего прототипа ему понадобилось всего 3 часа. С тех пор Питер постоянно обновляет игру, добавляя новые функции и исправляя баги.

Монетизация авиасимулятора происходит посредством продажи внутриигровых предметов и рекламы. Например, можно купить самолет F-16 за 29,99 долларов.

Самолет F-16 за 30 долларов в игре Fly Pieter. Фото: скриншот

Проектом заинтересовался Илон Маск, который сделал ретвит поста Питера о выходе игры, чем вдохновил и других разработчиков. Благодаря этому в игре можно заметить пузыри, планеты и другие объекты со ссылками на другие сервисы с искусственным интеллектом, которые платят за рекламное место в игре. В первую неделю разработчик заработал тысячу долларов, а впоследствии доход вырос до около 90 тыс. долларов в месяц.

Сообщество ведет активную дискуссию, в которой одни считают, что Левелса нельзя называть настоящим разработчиком, поскольку он не пишет код самостоятельно. В то же время другие считают, что он новатор, который зарабатывает больше, чем большинство традиционных разработчиков.

Если Питера нельзя назвать настоящим разработчиком и программистом, он настоящий бизнесмен. Когда-то он поставил себе цель разработать 12 стартапов за 12 месяцев, и большинство из них стали успешными, которые до сих пор приносят ему значительный доход.

Сам парень уверен, что хотя ИИ не способен заменить человеческий вкус, интуицию и понимание структуры кода, разработчикам в будущем нужно сосредотачиваться не только на написании кода, но и на креативном мышлении.

Напомним, ученые потратили 10 лет, чтобы выяснить, как супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, и выдвинули гипотезу. Не предоставляя данных своих исследований, они спросили искусственный интеллект от Google, как решить эту проблему, и инструмент предоставил им правильный ответ всего за два дня.

Также мы писали, что в Китае представили первого автономного агента с искусственным интеллектом Manus. В отличие от популярных аналогов, он может самостоятельно принимать решения, не получая указаний от людей.