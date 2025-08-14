Чому смартфон може загорітися — головні фактори та ризики

Смартфони горять. Фото: кадр з відео/YouTube

Ризик займання смартфона зростає через перегрів, механічні пошкодження або несправний акумулятор. У спеку й під час інтенсивної роботи пристрою небезпека вища, особливо коли телефон у щільному одязі та тепло не відводиться.

Про це пише ITsider.

Реклама

Читайте також:

За яких обставин смартфон може загорітися в кишені

Перегрів найчастіше трапляється під час запуску "важких" застосунків, навігації чи знімання на камеру. За високої температури довкілля або за умови недостатнього охолодження корпус нагрівається швидше, що підвищує імовірність займання.

Окремий ризик — механічні впливи. Сильний удар або тривалий тиск (наприклад, коли носять у задній кишені) здатні деформувати акумулятор і спровокувати коротке замикання, аж до пожежі.

Також до додаткових факторів ризику відносять:

здуття акумулятора — ознака внутрішнього пошкодження, що може призвести до перегріву;

зношену батарею — із часом втрачає стабільність, а хімічні процеси стають менш передбачуваними;

неочікувані перегріви — нагрів без навантаження або раптові вимкнення є приводом перевірити стан батареї;

неоригінальні компоненти — дешеві зарядні пристрої та елементи живлення можуть не відповідати вимогам безпеки.

Якщо ви помітили здуття батареї або сильний нагрів без очевидних причин, варто якнайшвидше провести діагностику смартфона — це допоможе запобігти серйозним наслідкам.

Нагадаємо, рекордна спека становить загрозу не лише для людей, а й для смартфонів, які можуть швидко перегріватися та вимикатися. Щоб уникнути пошкодження акумулятора й внутрішніх компонентів, варто заздалегідь забезпечити гаджету умови для охолодження.

Також ми писали, що тротлінг — це вбудований механізм, який автоматично знижує швидкість процесора під час перегріву. Завдяки цьому смартфон зберігає працездатність навіть за інтенсивного навантаження.