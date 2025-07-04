Як захистити смартфон від перегріву влітку — поради для iPhone та Android

Смартфон у руках у сонячну погоду на пляжі. Фото: Freepik

Рекордні температури спеки небезпечні не лише для людей, а й для смартфонів — вони теж швидко перегріваються й вимикаються. Щоб уникнути пошкодження акумулятора та внутрішніх компонентів, варто заздалегідь подбати про "прохолодний" режим для гаджета.

Про це пише CNET.

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Apple попереджає, що вже при +35 °C пристрій може активувати захист і сповільнити роботу. Найчастіші причини перегріву — прямі сонячні промені, залишений у розпеченому авто смартфон, навігація чи інші ресурсомісткі додатки в спеку, заряджання під високим навантаженням, некоректний блок живлення, програмні збої або шкідливі програми.

Коли внутрішній сенсор фіксує критичне тепло, телефон може вимкнутися, знизити продуктивність, сповільнити або зупинити заряджання, ослабити мобільний сигнал і відключити спалах камери. Постійний перегрів ушкоджує акумулятор, SIM-картку та інші чутливі модулі.

Щоб не допустити перегріву вашого пристрою:

тримайте смартфон у тіні — у кишені, рюкзаку чи під рушником, особливо на пляжі або в машині;

не залишайте гаджет у замкненому авто — за +38 °C на вулиці салон може прогрітися до +62 °C за годину;

дотримуйтеся діапазону від 0 °C до 35 °C для нормальної роботи, зберігайте при -20 °C…+45 °C;

не кладіть телефон у морозилку — різкий перепад температури пошкоджує електроніку.

Окрім цього, під час заряджання відмовтеся від "важких" ігор чи потокового відео та використовуйте лише оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої, адже дешеві аналоги можуть перегрівати акумулятор. Також встановлюйте всі системні й програмні оновлення, адже патчі зазвичай виправляють помилки, що спричиняють перегрів.

Навіть якщо повністю уникнути спеки неможливо, дотримання цих простих правил допоможе смартфону залишатися прохолодним, працездатним і продовжить його "життя" на кілька сезонів уперед.

Нагадаємо, під час грози користуватися дротовими телефонами в приміщенні — вкрай небезпечно, адже блискавка може передати заряд через лінію. Мобільні телефони у приміщенні менш ризиковані, але на вулиці варто відмовитися від розмов, щоб уникнути ролі "громовідводу".

Також ми писали, що якщо звук під час дзвінків став тихішим або з'явився хрип — можливо, у динамік смартфона потрапила волога чи пил. Виправити це допоможе безплатний додаток, що очищає динамік за допомогою спеціального звукового сигналу всього за кілька хвилин.