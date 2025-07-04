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Как охладить телефон во время летней жары

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:12
Как защитить смартфон от перегрева летом — советы для iPhone и Android
Смартфон в руках в солнечную погоду на пляже. Фото: Freepik

Рекордные температуры жары опасны не только для людей, но и для смартфонов — они тоже быстро перегреваются и выключаются. Чтобы избежать повреждения аккумулятора и внутренних компонентов, стоит заранее позаботиться о "прохладном" режиме для гаджета.

Об этом пишет CNET.

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Apple предупреждает, что уже при +35 °C устройство может активировать защиту и замедлить работу. Самые частые причины перегрева — прямые солнечные лучи, оставленный в раскаленном авто смартфон, навигация или другие ресурсоемкие приложения в жару, зарядка под высокой нагрузкой, некорректный блок питания, программные сбои или вредоносные программы.

Когда внутренний сенсор фиксирует критическое тепло, телефон может выключиться, снизить производительность, замедлить или остановить зарядку, ослабить мобильный сигнал и отключить вспышку камеры. Постоянный перегрев повреждает аккумулятор, SIM-карту и другие чувствительные модули.

Чтобы не допустить перегрева вашего устройства:

  • держите смартфон в тени — в кармане, рюкзаке или под полотенцем, особенно на пляже или в машине;
  • не оставляйте гаджет в запертом авто — при +38 °C на улице салон может прогреться до +62 °C за час;
  • придерживайтесь диапазона от 0 °C до 35 °C для нормальной работы, храните при -20 °C...+45 °C;
  • не кладите телефон в морозилку — резкий перепад температуры повреждает электронику.

Кроме этого, во время зарядки откажитесь от "тяжелых" игр или потокового видео и используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, ведь дешевые аналоги могут перегревать аккумулятор. Также устанавливайте все системные и программные обновления, ведь патчи обычно исправляют ошибки, вызывающие перегрев.

Даже если полностью избежать жары невозможно, соблюдение этих простых правил поможет смартфону оставаться прохладным, работоспособным и продлит его "жизнь" на несколько сезонов вперед.

Напомним, во время грозы пользоваться проводными телефонами в помещении — крайне опасно, ведь молния может передать заряд через линию. Мобильные телефоны в помещении менее рискованны, но на улице стоит отказаться от разговоров, чтобы избежать роли "громоотвода".

Также мы писали, что если звук во время звонков стал тише или появился хрип — возможно, в динамик смартфона попала влага или пыль. Исправить это поможет бесплатное приложение, которое очищает динамик с помощью специального звукового сигнала всего за несколько минут.

лето телефоны смартфон жара полезные советы перегрев
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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