Главная Технологии Эксперты рассказали, когда телефон может загореться в кармане

Эксперты рассказали, когда телефон может загореться в кармане

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 10:34
Почему смартфон может загореться — главные факторы и риски
Смартфоны горят. Фото: кадр из видео/YouTube

Риск воспламенения смартфона возрастает из-за перегрева, механических повреждений или неисправного аккумулятора. В жару и во время интенсивной работы устройства опасность выше, особенно когда телефон в плотной одежде и тепло не отводится.

Об этом пишет ITsider.

При каких обстоятельствах смартфон может загореться в кармане

Перегрев чаще всего случается при запуске "тяжелых" приложений, навигации или съемки на камеру. При высокой температуре окружающей среды или при недостаточном охлаждении корпус нагревается быстрее, что повышает вероятность воспламенения.

Отдельный риск — механические воздействия. Сильный удар или длительное давление (например, когда носят в заднем кармане) способны деформировать аккумулятор и спровоцировать короткое замыкание, вплоть до пожара.

Также к дополнительным факторам риска относят:

  • вздутие аккумулятора — признак внутреннего повреждения, что может привести к перегреву;
  • изношенную батарею — со временем теряет стабильность, а химические процессы становятся менее предсказуемыми;
  • неожиданные перегревы — нагрев без нагрузки или внезапные отключения являются поводом проверить состояние батареи;
  • неоригинальные компоненты — дешевые зарядные устройства и элементы питания могут не соответствовать требованиям безопасности.

Если вы заметили вздутие батареи или сильный нагрев без очевидных причин, стоит как можно быстрее провести диагностику смартфона — это поможет предотвратить серьезные последствия.

Напомним, рекордная жара представляет угрозу не только для людей, но и для смартфонов, которые могут быстро перегреваться и выключаться. Чтобы избежать повреждения аккумулятора и внутренних компонентов, стоит заранее обеспечить гаджету условия для охлаждения.

Также мы писали, что тротлинг — это встроенный механизм, который автоматически снижает скорость процессора во время перегрева. Благодаря этому смартфон сохраняет работоспособность даже при интенсивной нагрузке.

