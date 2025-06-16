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Експерти пояснили, чи дійсно смартфони прослуховують нас

16 червня 2025 10:09
Володимир Мололкін - редактор
Чи підслуховують смартфони — що насправді чують Google і Siri
Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Багато хто помічав: щойно ви поговорите про певну тему, як аналогічна реклама миттєво з'являється на екрані телефону. Фахівець підтверджує, що смартфони здатні "підслуховувати", але механізм цього відрізняється від поширених уявлень.

Про це пише ITsider.

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Як саме телефони "чують" користувачів

Сучасні гаджети періодично фіксують голосові дані за допомогою вбудованих асистентів Siri чи Google Assistant. У фоновому режимі вони очікують на команди-активатори на кшталт "Окей, Google" або "Привіт, Siri" — лише після цього фрагмент аудіо надсилається на сервери для аналізу.

Проте смартфон не може самовільно записувати розмови: для цього потрібен ваш дозвіл. Деякі застосунки — соцмережі або маркетплейси — просять доступ до мікрофона, і, якщо ви погодилися, вони теоретично отримують можливість збирати звук. Прямих доказів масового "прослуховування" немає. Швидше за все, рекламні алгоритми формують профіль користувача завдяки іншим даним: історії пошуку, листуванню, вподобайкам і геолокації.

Щоб мінімізувати ризики, варто переглянути дозволи для додатків і вимкнути мікрофон там, де він не потрібен — зазвичай програма запитує це під час першого запуску. Крім того, корисно регулярно перевіряти налаштування конфіденційності й обмежувати доступ програм до зайвих персональних даних.

Нагадаємо, особисті гаджети українців, особливо військових, дедалі частіше стають ціллю російських спецслужб. Експерти застерігають: навіть один ненадійний застосунок може стати вразливістю, через яку зловмисники отримають доступ до важливої інформації.

Також ми писали, що хоч смартфон і став невіднятним помічником у повсякденному житті, він несе й ризики — зокрема, для конфіденційності користувача.

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