Подслушивают ли смартфоны — что на самом деле слышат Google и Siri

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Многие замечали: как только вы поговорите об определенной теме, как аналогичная реклама мгновенно появляется на экране телефона. Специалист подтверждает, что смартфоны способны "подслушивать", но механизм этого отличается от распространенных представлений.

Об этом пишет ITsider.

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Как именно телефоны "слышат" пользователей

Современные гаджеты периодически фиксируют голосовые данные с помощью встроенных ассистентов Siri или Google Assistant. В фоновом режиме они ожидают команды-активаторы вроде "Окей, Google" или "Привет, Siri" — только после этого фрагмент аудио отправляется на серверы для анализа.

Однако смартфон не может самовольно записывать разговоры: для этого нужно ваше разрешение. Некоторые приложения — соцсети или маркетплейсы — просят доступ к микрофону, и, если вы согласились, они теоретически получают возможность собирать звук. Прямых доказательств массового "прослушивания" нет. Скорее всего, рекламные алгоритмы формируют профиль пользователя благодаря другим данным: истории поиска, перепискам, лайкам и геолокации.

Чтобы минимизировать риски, стоит пересмотреть разрешения для приложений и отключить микрофон там, где он не нужен — обычно программа запрашивает это при первом запуске. Кроме того, полезно регулярно проверять настройки конфиденциальности и ограничивать доступ программ к лишним персональным данным.

Напомним, личные гаджеты украинцев, особенно военных, все чаще становятся целью российских спецслужб. Эксперты предостерегают: даже одно ненадежное приложение может стать уязвимостью, через которую злоумышленники получат доступ к важной информации.

Также мы писали, что хоть смартфон и стал неотъемлемым помощником в повседневной жизни, он несет и риски — в частности, для конфиденциальности пользователя.