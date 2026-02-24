Найкращі смартфони 2026 року — експерти склали рейтинг з 9 моделей

Ці смартфони стали найкращими на початку 2026 року. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Експерти поділилися списком найкращих смартфонів 2026 року для різних потреб і бюджетів. Свій вибір вони ґрунтували на різноманітних тестах.

Список найкращих смартфонів 2026 року склало видання Tom's Guide.

Хто став лідером і які моделі відзначили в окремих категоріях

За підсумками рейтингу найкращим смартфоном "загалом" названо iPhone 17 Pro Max.

Найкращий смартфон у 2026 році Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: ek.ua

Його відзначили за новий двоколірний дизайн, чип A19 Pro, рекордну для iPhone автономність і покращену телефотокамеру, яка дає яскраві та деталізовані кадри навіть у складних умовах знімання.

У категорії камерофонів першість віддали Samsung Galaxy S25 Ultra.

Найкращий камерафон у 2026 році Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Модель вирізнили 200-мегапіксельною основною камерою та розширеною системою камер із можливостями фото й відео, зокрема із сильними zoom-режимами та ШІ-функціями. Смартфон назвали одним із найпросунутіших Android-флагманів завдяки балансу між камерою, продуктивністю і функціональністю.

Найкращим бюджетним вибором у добірці став Google Pixel 9a.

Найкращий бюджетний смартфон у 2026 році Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Його обрали за яскравий екран, камери з нічним і макрорежимом та ШІ-можливості. Окремо підкреслили, що модель отримуватиме оновлення протягом 7 років.

До переліку також увійшли:

Google Pixel 10 Pro — смартфон з найкращими ШІ-інструментами у камері;

iPhone 17 — смартфон з найкращим співвідношенням ціни та можливостей серед iPhone;

OnePlus 15 — найзбалансованіший Android-смартфон;

Nothing Phone 3a Pro — смартфон з найвиразнішим дизайном;

Galaxy Z Flip 7 — найкращий складаний смартфон;

iPhone Air — найтонший смартфон з гарною швидкодією та камерами.

Ринок смартфонів продовжує активно змінюватися: нещодавно в мережі з'явилося раннє "живе" відео Galaxy S26 Ultra, де показали функцію "Приватний дисплей", яка звужує кути огляду й ускладнює перегляд екрана з боку.

Паралельно восени Apple має представити iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. За витоками, на користувачів чекають помітні зміни у зовнішності моделей.