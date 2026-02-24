Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Експерти назвали найкращі смартфони у 2026 році для різних потреб

Експерти назвали найкращі смартфони у 2026 році для різних потреб

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 16:32
Найкращі смартфони 2026 року — експерти склали рейтинг з 9 моделей
Ці смартфони стали найкращими на початку 2026 року. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Експерти поділилися списком найкращих смартфонів 2026 року для різних потреб і бюджетів. Свій вибір вони ґрунтували на різноманітних тестах.

Список найкращих смартфонів 2026 року склало видання Tom's Guide.

Реклама
Читайте також:

Хто став лідером і які моделі відзначили в окремих категоріях

За підсумками рейтингу найкращим смартфоном "загалом" названо iPhone 17 Pro Max.

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max
Найкращий смартфон у 2026 році Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: ek.ua

Його відзначили за новий двоколірний дизайн, чип A19 Pro, рекордну для iPhone автономність і покращену телефотокамеру, яка дає яскраві та деталізовані кадри навіть у складних умовах знімання.

У категорії камерофонів першість віддали Samsung Galaxy S25 Ultra.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra
Найкращий камерафон у 2026 році Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Модель вирізнили 200-мегапіксельною основною камерою та розширеною системою камер із можливостями фото й відео, зокрема із сильними zoom-режимами та ШІ-функціями. Смартфон назвали одним із найпросунутіших Android-флагманів завдяки балансу між камерою, продуктивністю і функціональністю.

Найкращим бюджетним вибором у добірці став Google Pixel 9a.

Смартфон Google Pixel 9a
Найкращий бюджетний смартфон у 2026 році Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Його обрали за яскравий екран, камери з нічним і макрорежимом та ШІ-можливості. Окремо підкреслили, що модель отримуватиме оновлення протягом 7 років.

До переліку також увійшли:

  • Google Pixel 10 Pro — смартфон з найкращими ШІ-інструментами у камері;
  • iPhone 17 — смартфон з найкращим співвідношенням ціни та можливостей серед iPhone;
  • OnePlus 15 — найзбалансованіший Android-смартфон;
  • Nothing Phone 3a Pro — смартфон з найвиразнішим дизайном;
  • Galaxy Z Flip 7 — найкращий складаний смартфон;
  • iPhone Air — найтонший смартфон з гарною швидкодією та камерами.

Ринок смартфонів продовжує активно змінюватися: нещодавно в мережі з'явилося раннє "живе" відео Galaxy S26 Ultra, де показали функцію "Приватний дисплей", яка звужує кути огляду й ускладнює перегляд екрана з боку.

Паралельно восени Apple має представити iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. За витоками, на користувачів чекають помітні зміни у зовнішності моделей.

рейтинг Apple смартфон Samsung Google Pixel iPhone 17 Pro
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації