Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эксперты составили список лучших смартфонов в 2026 году

Эксперты составили список лучших смартфонов в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 16:32
Эксперты составили список лучших смартфонов в 2026 году — кто возглавил рейтинг
Эти смартфоны стали лучшими в начале 2026 года. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Эксперты выпустили обновлённый рейтинг лучших смартфонов 2026 года, разделив модели по сценариям использования и ценовым категориям. В основу отбора легли лабораторные и повседневные тесты — от производительности и камер до дисплея, автономности и удобства.

Список лучших смартфонов 2026 года составило издание Tom's Guide.

Реклама
Читайте также:

Кто стал лидером и какие модели отметили в отдельных категориях

По итогам рейтинга лучшим смартфоном "в целом" назван iPhone 17 Pro Max.

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max
Лучший смартфон в 2026 году Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: ek.ua

Его отметили за новый двухцветный дизайн, чип A19 Pro, рекордную для iPhone автономность и улучшенную телефотокамеру, которая дает яркие и детализированные кадры даже в сложных условиях съемки.

В категории камерофонов первенство отдали Samsung Galaxy S25 Ultra.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra
Лучший камерафон в 2026 году Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Модель отличили 200-мегапиксельной основной камерой и расширенной системой камер с возможностями фото и видео, в частности с сильными zoom-режимами и ИИ-функциями. Смартфон назвали одним из самых продвинутых Android-флагманов благодаря балансу между камерой, производительностью и функциональностью.

Лучшим бюджетным выбором в подборке стал Google Pixel 9a.

Смартфон Google Pixel 9a
Лучший бюджетный смартфон в 2026 году Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Его выбрали за яркий экран, камеры с ночным и макрорежимом и ИИ-возможности. Отдельно подчеркнули, что модель будет получать обновления в течение 7 лет.

В перечень также вошли:

  • Google Pixel 10 Pro — смартфон с лучшими ИИ-инструментами в камере;
  • iPhone 17 — смартфон с лучшим соотношением цены и возможностей среди iPhone;
  • OnePlus 15 — самый сбалансированный Android-смартфон;
  • Nothing Phone 3a Pro — смартфон с самым выразительным дизайном;
  • Galaxy Z Flip 7 — лучший складной смартфон;
  • iPhone Air — самый тонкий смартфон с хорошим быстродействием и камерами.

Рынок смартфонов продолжает активно меняться: недавно в сети появилось раннее "живое" видео Galaxy S26 Ultra, где показали функцию "Приватный дисплей", которая сужает углы обзора и затрудняет просмотр экрана со стороны.

Параллельно осенью Apple должна представить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По утечкам, пользователей ждут заметные изменения во внешности моделей.

Ваша пробная версия Premium закончилась

рейтинг Apple смартфон Samsung Google Pixel iPhone 17 Pro
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации