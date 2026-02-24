Эксперты составили список лучших смартфонов в 2026 году — кто возглавил рейтинг

Эти смартфоны стали лучшими в начале 2026 года. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Эксперты выпустили обновлённый рейтинг лучших смартфонов 2026 года, разделив модели по сценариям использования и ценовым категориям. В основу отбора легли лабораторные и повседневные тесты — от производительности и камер до дисплея, автономности и удобства.

Список лучших смартфонов 2026 года составило издание Tom's Guide.

Кто стал лидером и какие модели отметили в отдельных категориях

По итогам рейтинга лучшим смартфоном "в целом" назван iPhone 17 Pro Max.

Лучший смартфон в 2026 году Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: ek.ua

Его отметили за новый двухцветный дизайн, чип A19 Pro, рекордную для iPhone автономность и улучшенную телефотокамеру, которая дает яркие и детализированные кадры даже в сложных условиях съемки.

В категории камерофонов первенство отдали Samsung Galaxy S25 Ultra.

Лучший камерафон в 2026 году Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Модель отличили 200-мегапиксельной основной камерой и расширенной системой камер с возможностями фото и видео, в частности с сильными zoom-режимами и ИИ-функциями. Смартфон назвали одним из самых продвинутых Android-флагманов благодаря балансу между камерой, производительностью и функциональностью.

Лучшим бюджетным выбором в подборке стал Google Pixel 9a.

Лучший бюджетный смартфон в 2026 году Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Его выбрали за яркий экран, камеры с ночным и макрорежимом и ИИ-возможности. Отдельно подчеркнули, что модель будет получать обновления в течение 7 лет.

В перечень также вошли:

Google Pixel 10 Pro — смартфон с лучшими ИИ-инструментами в камере;

iPhone 17 — смартфон с лучшим соотношением цены и возможностей среди iPhone;

OnePlus 15 — самый сбалансированный Android-смартфон;

Nothing Phone 3a Pro — смартфон с самым выразительным дизайном;

Galaxy Z Flip 7 — лучший складной смартфон;

iPhone Air — самый тонкий смартфон с хорошим быстродействием и камерами.

Рынок смартфонов продолжает активно меняться: недавно в сети появилось раннее "живое" видео Galaxy S26 Ultra, где показали функцию "Приватный дисплей", которая сужает углы обзора и затрудняет просмотр экрана со стороны.

Параллельно осенью Apple должна представить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По утечкам, пользователей ждут заметные изменения во внешности моделей.