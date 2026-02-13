Відео
Головна Технології Експерт розповів, як довго насправді "живуть" генератори

Експерт розповів, як довго насправді "живуть" генератори

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:24
Скільки служить генератор під час блекаутів — експерт назвав реальний термін
Генератор на вулиці. Фото: УНІАН

Генератори стали звичною річчю для багатьох українців через російські атаки на енергетику, але робити з них довгострокову "опору" для електропостачання не вийде. Навіть за регулярного сервісу їхній ресурс під інтенсивним навантаженням вичерпується значно швидше, ніж часто очікують власники.

Про це розповів в ефірі Radio NV директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Читайте також:

Скільки реально може відпрацювати генератор

За словами експерта, генератори варто сприймати лише як рішення для аварійних ситуацій: вони можуть тимчасово забезпечити живлення критичної інфраструктури або приватних будинків, але не здатні замінити повноцінну енергосистему чи стати інструментом її відновлення.

Ключова проблема — короткий життєвий цикл у разі постійного навантаження. Харченко наголосив, що власники на практиці вже знають: генератор потребує безперервного обслуговування, а приблизно два роки інтенсивної експлуатації, і обладнання фактично "відпрацьовує" свій ресурс.

Експерт також підкреслив, що ставити на таку генерацію як на стратегію виживання "на роки" не варто. Пристрої потребують регулярного технічного огляду, заміни мастила та фільтрів, однак навіть за ідеального догляду механічний ресурс вичерпується доволі швидко.

Нагадаємо, після тривалого простою генератор найчастіше відмовляється запускатися через проблеми з пальним, свічкою запалювання або акумулятором. Перед першим увімкненням агрегат рекомендують уважно оглянути та запускати без підключеного навантаження.

Також ми писали, що під час затяжних блекаутів генератори стають основним джерелом електроенергії для магазинів, підприємств і житлових будинків. Узимку питання їхньої витривалості постає особливо гостро, однак самі по собі низькі температури зазвичай не є критичними для більшості сучасних моделей.

генератори відключення світла блекаут строк придатності обслуговування
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
