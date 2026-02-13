Видео
Главная Технологии Эксперт рассказал, как долго на самом деле "живут" генераторы

Эксперт рассказал, как долго на самом деле "живут" генераторы

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:24
Сколько служит генератор во время блэкаутов — эксперт назвал реальный срок
Генератор на улице. Фото: УНИАН

Генераторы стали привычной вещью для многих украинцев из-за российских атак на энергетику, но делать из них долгосрочную "опору" для электроснабжения не получится. Даже при регулярном сервисе их ресурс под интенсивной нагрузкой исчерпывается значительно быстрее, чем часто ожидают владельцы.

Об этом рассказал в эфире Radio NV директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

Сколько реально может отработать генератор

По словам эксперта, генераторы следует воспринимать только как решение для аварийных ситуаций: они могут временно обеспечить питание критической инфраструктуры или частных домов, но не способны заменить полноценную энергосистему или стать инструментом ее восстановления.

Ключевая проблема — короткий жизненный цикл при постоянной нагрузке. Харченко подчеркнул, что владельцы на практике уже знают: генератор требует непрерывного обслуживания, а примерно два года интенсивной эксплуатации, и оборудование фактически "отрабатывает" свой ресурс.

Эксперт также подчеркнул, что ставить на такую генерацию как на стратегию выживания "на годы" не стоит. Устройства требуют регулярного технического осмотра, замены масла и фильтров, однако даже при идеальном уходе механический ресурс исчерпывается довольно быстро.

Напомним, после длительного простоя генератор чаще всего отказывается запускаться из-за проблем с топливом, свечой зажигания или аккумулятором. Перед первым включением агрегат рекомендуют внимательно осмотреть и запускать без подключенной нагрузки.

Также мы писали, что во время затяжных блэкаутов генераторы становятся основным источником электроэнергии для магазинов, предприятий и жилых домов. Зимой вопрос их выносливости встает особенно остро, однако сами по себе низкие температуры обычно не являются критичными для большинства современных моделей.

генераторы отключения света блэкаут срок годности обслуживание
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
