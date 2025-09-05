Які налаштування iPhone загрожують безпеці та як їх змінити

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Експерт з кібербезпеки Скотт Полдерман попередив, що два системні параметри на iPhone можуть спростити доступ хакерам до персональних даних. Він радить змінити їх негайно — це зменшить ризики під час підключення до публічних мереж і водночас допоможе заощаджувати заряд акумулятора.

Daily Express

Що саме змінити у налаштуваннях

Полдерман у відео пояснює покроково: відкрийте "Налаштування" — "Wi-Fi", прокрутіть до "Запитувати про приєднання до мереж" і вимкніть цю опцію. За його словами, це "початковий крок", який закриває шлях для збору даних через випадкові підключення в публічних місцях.

Другий крок — "Налаштування" — "Загальні" — "AirPlay і Безперервність". Тут він радить змінити параметр доступу до AirPlay на "Запитувати" або "Ніколи": якщо часто користуєтеся AirPlay — обирайте "Запитувати", інакше — "Ніколи".

В коментарях багато користувачів зізналися, що обидві опції в них були увімкнені "за замовчуванням". На запитання, чому "Запитувати про приєднання" може бути проблемою, автор відповів, що під'єднання до публічних мереж — великий ризик, а постійний пошук Wi-Fi ще й даремно витрачає заряд. За потреби цю опцію можна тимчасово увімкнути, але краще тримати її вимкненою.

