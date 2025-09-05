Опасные настройки iPhone — эксперт рассказал, что нужно отключить

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Эксперт по кибербезопасности Скотт Полдерман предупредил, что два системных параметра на iPhone могут упростить доступ хакерам к персональным данным. Он советует изменить их немедленно — это уменьшит риски при подключении к публичным сетям и одновременно поможет экономить заряд аккумулятора.

Об этом пишет Daily Express.

Что именно изменить в настройках

Полдерман в видео объясняет пошагово: откройте "Настройки" — "Wi-Fi", прокрутите до "Спрашивать о присоединении к сетям" и выключите эту опцию. По его словам, это "начальный шаг", который закрывает путь для сбора данных через случайные подключения в публичных местах.

Второй шаг — "Настройки" — "Общие" — "AirPlay и Непрерывность". Здесь он советует изменить параметр доступа к AirPlay на "Запрашивать" или "Никогда": если часто пользуетесь AirPlay — выбирайте "Запрашивать", иначе — "Никогда".

В комментариях многие пользователи признались, что обе опции у них были включены "по умолчанию". На вопрос, почему "Спрашивать о присоединении" может быть проблемой, автор ответил, что подключение к публичным сетям — большой риск, а постоянный поиск Wi-Fi еще и зря тратит заряд. При необходимости эту опцию можно временно включить, но лучше держать ее выключенной.

Напомним, блокировщики рекламы не влияют на промо собственных сервисов Apple — особенно в App Store, где объявления появляются независимо от сторонних фильтров. В то же время в настройках iPhone можно отключить часть сбора данных и персонализированных показов, чтобы уменьшить количество рекламы и минимизировать трекинг.

Также мы писали, что iPhone 16 поставляется без комплектного адаптера, и выбор зарядного устройства теперь полностью ложится на пользователя. Чтобы избежать повреждения аккумулятора и сохранить стабильную скорость подзарядки, важно правильно подобрать совместимый и сертифицированный аксессуар.