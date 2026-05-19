Для чого потрібна червона кнопка на клавіатурі деяких ноутбуків Lenovo

Дата публікації: 19 травня 2026 16:32
Що за червона "кнопка" на ноутбуці Lenovo ThinkPad: не всі про це знають
Червоний TrackPoint на клавіатурі ноутбука Lenovo. Фото: кадр з відео/YouTube

На багатьох ноутбуках Lenovo ThinkPad між клавішами G, H і B можна побачити маленький червоний елемент. Його часто помилково називають кнопкою, але насправді це TrackPoint — мініатюрний джойстик для керування курсором.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що таке TrackPoint

TrackPoint з'явився ще в перших ThinkPad, які IBM випустила у 1992 році. Після того як комп'ютерний бізнес IBM перейшов до Lenovo, цей елемент залишився однією з фірмових рис лінійки.

Його головне завдання — дозволити користувачу рухати курсор миші, не прибираючи руки з клавіатури. Це особливо зручно під час набору тексту, коли не хочеться постійно тягнутися до тачпада або миші.

TrackPoint на ноутбуке Lenovo ThinkPad
TrackPoint на ноутбуці Lenovo ThinkPad. Фото: Unsplash

TrackPoint реагує не на натискання як звичайна кнопка, а на тиск у різних напрямках. Усередині клавіатури розташовані спеціальні сенсори, які визначають силу й напрямок натискання.

Якщо злегка натиснути на червоний елемент убік, курсор почне рухатися в цьому напрямку. Чим сильніший тиск, тим швидше рухається курсор.

Головна перевага TrackPoint — швидкий доступ без зміни положення рук. Користувач може друкувати, переміщати курсор і повертатися до тексту без зайвих рухів.

Це особливо подобається тим, хто володіє сліпим десятипальцевим набором. У такому стилі пальці постійно лежать на "домашньому" ряду клавіш, а TrackPoint якраз розташований поруч із ними.

Чому TrackPoint став символом ThinkPad

Червоний джойстик зберігся у ThinkPad понад три десятиліття і став майже таким самим впізнаваним елементом, як сам дизайн цих ноутбуків. Для багатьох користувачів це не просто додаткова функція, а частина філософії ThinkPad — практичність, точність і орієнтація на роботу з текстом.

Саме тому Lenovo довго не відмовлялася від TrackPoint, навіть коли більшість ноутбуків повністю перейшли на великі тачпади.

Попри культовий статус, майбутнє TrackPoint уже не таке очевидне. У 2025 році Lenovo представила ThinkPad X9 — одну з моделей без цього червоного джойстика. Це викликало обговорення серед фанатів лінійки, адже раніше TrackPoint був майже обов'язковою рисою ThinkPad.

Поки що він залишається в багатьох моделях, але поява ThinkPad без TrackPoint показує, що Lenovo може поступово переосмислювати дизайн своїх ноутбуків.

Раніше Новини.LIVE писали, що перегрів ноутбука часто починається не з технічної несправності, а з повсякденної звички ставити пристрій на ковдру, диван чи іншу м'яку поверхню. У таких умовах вентиляційні отвори можуть швидко перекриватися, гаряче повітря перестає нормально відводитися, а система охолодження починає працювати з підвищеним навантаженням.

Також Новини.LIVE розповідали, що механічні клавіатури цінують за широкі можливості індивідуального налаштування, і одну з ключових ролей у цьому відіграють перемикачі. Саме вони визначають, якою клавіатура відчувається під пальцями, наскільки гучно працює та для яких сценаріїв підходить найкраще.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
